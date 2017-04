Grúas Cardona surte autopartes robadas

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Dueños de la concesionaria Grúas Cardona permiten el ingreso de personas ajenas a la empresa a los encierros, para que tomen las piezas que puedan de los vehículos con más de seis meses de estancia, cobrando alrededor de dos mil pesos por persona, que posteriormente son vendidas en deshuesaderos.

A los encierros de Grúas Cardona y Peca, las personas ajenas a la empresa son en su mayoría mecánicos que encuentran piezas en buenas condiciones para otros vehículos.

Julio N, persona que decidió dejar su Jetta 2001 en el encierro, luego de un accidente a finales de 2015, porque le cobraban más de lo que el carro en realidad valía, al cabo de un año del accidente, acudió por curiosidad a ver cómo estaba su unidad, ya no tenía estéreo, batería, focos; por no contar con la boleta de salida de su auto, y falta de recurso económico, decidió ya no insistir en recuperarlo.

Hasta ahora esta situación continúa en la ciudad, los vehículos que no “tocan” son los detenidos por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), en las cacerías en contra de Uber, ya que estos los llevan al patio de las oficinas ubicadas en la Región 101, manzana 98, sobre la avenida José López Portillo, entre calle 135 y avenida 137.

Para los mecánicos que desmantelan los vehículos es un negocio que deja grandes dividendos, ya que por los dos mil pesos de inversión, pueden sacar piezas de auto y partes de la carrocería con valor de hasta cinco mil pesos, teniendo una ganancia de tres mil pesos en la noche.

En relación a la garantía de los vehículos siniestrados, no hay una cláusula que proteja los bienes de los propietarios.

Las empresas propiedad de Roberto Cardona Rojas y Roberto Cardona Musa, viudo e hijo de la difunta Latifa Musa Simón, respectivamente, no cuentan con una revisión por parte de las autoridades estatales y municipales en torno a la garantía, y tampoco a la regulación de precios, por lo que ya han presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), e incluso, ya llegó ante la anterior Procuraduría General del Estado, ahora Fiscalía General del Estado.

Los desmantelamientos se llevan a cabo durante las noches, al menos tres veces a la semana.