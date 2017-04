Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En lo que va de la semana cuatro grúas de tres concesionarias han sido detenidas e infraccionadas por operar sin contar con el permiso que expide la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), una de estas es la de Grúas Peca, que el pasado jueves fue detenida por intentar dar un servicio sin los documentos que acrediten que la unidad puede operar, la multa que se aplica oscila entre los 180 y 800 salarios mínimos, hasta ahora no han determinado la multa, porque los propietarios de Peca, no han llevado la infracción a calificar.

“Lo que pasó el jueves es que una unidad de Peca quiso dar un servicio sin que la unidad tenga el permiso emitido por nosotros, al no tenerlo, no pueden dar un servicio, se les hizo saber, aunque al principio no estuvieron de acuerdo, al final lo aceptaron, ahora esperamos a que lleguen a calificar la boleta con nosotros para determinar el valor de la multa”, dijo Juan Jesús Lezama González, delegado de Sintra en Cancún.

Según el delegado, la infracción que deberá pagar la empresa Peca, irá desde los nueve mil 604.8 pesos, hasta los 64 mil 32 pesos, esto será determinado a la hora de calificar la multa, el concepto de la infracción es similar al que le aplican a las unidades de Uber, explotación de vías y carreteras sin concesiones.

Alejandro Ramos Hernández, director de transporte de Sintra, señaló que con el caso de las grúas se aplicó la reforma que impulsó para el mismo servicio, es decir, que los usuarios escogen con que empresa concesionaria toman el servicio de traslado, por lo que pidieron que sean sus mismas grúas (Peca), quienes movieran la unidad y la manden a resguardo.

Unidades detenidas

Las otras empresas que se han visto involucradas con detenciones son Riviera, México, y Peca, en lo que va de la administración son ocho las unidades que han sido infraccionadas por el mismo concepto, operar sin permiso o concesión otorgada por el estado, en este caso, a través de Sintra.

Con este hecho, Sintra únicamente recibirá la infracción, pero los dueños no pagaran lo que pagaría el dueño de un vehículo de Uber, o alguien que detenido en el operativo de alcoholímetro.