Sesa debe aclarar más de $3 mil millones a Hacienda

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Salud (Sesa) debe solventar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más de 3 mil 200 millones de pesos, derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2016 y recursos ejercidos hasta marzo de 2017 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FSSA), y paralelamente debe atender siete observaciones que emitió la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) sobre la cuenta pública 2016, en ese sentido, Alejandra Aguirre Crespo, titular de Sesa, declaró que se encuentran en el período de resolución y trabajando con el área administrativa para atenderlas; sin embargo, la directora administrativa Martha Patricia González Castillo, estableció un plazo no mayor a 15 días para solucionar conjuntamente cada una de ellas, pero en el caso de las anotaciones que emitió la Aseqroo argumentó aún no ser notificada.

En ese sentido, el informe que elaboró la Aseqroo sobre la cuenta pública 2016 evidenció probables daños por el orden de 35 millones 192 mil 131 pesos, casi el 58.65% del erario público que debe reintegrarse a la SHCP respecto al manejo de fondos y convenios federales, por lo que Manuel Palacios Herrera, titular de la Aseqroo, emitió siete observaciones a Sesa, en ese sentido, el auditor expresó que “la ley es muy clara y todos los temas que están en proceso de revisión hasta no se presenten en forma a la Legislatura son de carácter reservado” y añadió que en cuanto al reintegro económico a la federación este debe darse en apego a la Ley de Coordinación Fiscal y disposiciones jurídicas aplicables bajo los supuestos observados.

Sin embargo, la ASF fiscalizó los recursos ministrados a Quintana Roo sobre el FSSA y determinó que el gobierno estatal incurrió en “inobservancia de la normativa, principalmente en subejercicio de los recursos” y determinó siete observaciones, de las cuales se generó una recomendación, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de anotaciones, por el orden de 3 mil 203 millones de pesos, con base al 86.6% de la muestra auditada sobre las Aportaciones para los Servicios de Salud, no obstante que, al 31 de marzo se ejerció el 99.8% de los recursos transferidos e incurrió en inobservancias de la normativa en materia de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para la ASF el gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno sobre el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos que no sólo coadyuve a identificar sino también subsanar riesgos sobre el cumplimiento y objetivos del FSSA, en el sentido que la ministración del recurso no coincide con el registro en el Sistema de Formato Único (SFU) y la Sesa carece de lineamientos para la contratación de personal eventual, así como la falta de información en el proceso de licitaciones y adjudicaciones directas.

Al respecto, Alejandra Aguirre Crespo, titular de Sesa, expresó que “afortunadamente todo el presupuesto que viene del nivel federal viene ya asignado para algunas partidas, tenemos varias fuentes de financiamiento para la Sesa, cada uno de ellos tiene reglas de operación muy finas y muy claras, de manera que es muy difícil hacer intercambios o utilizar recursos de una fuente de financiamiento para subsanar necesidades que en ese momento se pudieran tener”.

Para clarificar el status del recurso ministrado, Aguirre Crespo puntualizó que es importante conocer a detalle el manejo del presupuesto y ejecución de este sobre el reintegro, manejo, aplicación y partidas involucradas o en su caso la fuente del financiamiento para “tener claridad en el tema de cómo fue el manejo de los recursos, aplicados en 2016 y ejercidos hasta marzo de 2017”.

Por su parte, González Castillo reconoció que derivado de la auditoría de la federación, la Sesa trabaja en solventar las observaciones y aún no se plantea el reintegro de recursos como tal dado que se encuentran en la etapa de solventaciones, en tanto, apuntó que aún no han sido notificada sobre las siete observaciones que emitió la Aseqroo.