Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El rugby cancunense tiene un nuevo reto: conquistar el Nacional de la especialidad, a partir de este fin de semana, cuando los Hammerheads enfrenten a Querétaro Roosters.

Diez equipos participan en el certamen de Primera Fuerza. En el Grupo ‘A’ están Black Thunder y Wallabies (Centro), Cumiyais de Monterrey (Noreste), Bulldogs de la Universidad de Celaya y Lobos Rugby (Bajío Occidente).

En el ‘B’ se ubican Hammerheads (Sureste), Querétaro Roosters (Bajío Occidente), Saltillo (Noreste), Tazmania y Jaguares (Centro).

En la primera fecha contendrán Wallabies Vs. Black Thunder, Lobos Vs. Cumiyais, Jaguares Vs. Tazmania y el ya citado, Hammerheads Vs. Querétaro.

Según el calendario de la Federación Mexicana de Rugby (FMRU), la competencia concluirá el 11 de marzo, para después dar paso a las semifinales y la final está programada para el 1 de abril.

Desde 2009, año de su fundación, el club Hammerheads se ha mantenido vigente y representado dignamente al rugby, no solamente de Cancún, también a nivel sureste, de la mano de su presidente, Marcelo Caimar