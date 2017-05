Hasta 2018 nuevo edificio de la CAPA

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El destino del nuevo edificio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en Chetumal se conocerá hasta el próximo año, cuando la dependencia tenga estabilidad económica.

Francisco Gerardo Mora Vallejo, director general de la paraestatal, informó que hasta el 2018 se podrá determinar si se concluye el edificio o continuará como obra abandonada, pues para terminarlo se requieren 18 millones de pesos.

Tenemos dos años para estabilizar y normalizar la operación de la CAPA.

En este momento no tenemos el recurso que hace falta para terminarlo y si lo tuviéramos, preferimos invertirlo en obras de drenaje y agua potable, que es lo que la gente más necesita.

Señaló que el monto total destinado al edificio con planta baja y planta baja y dos niveles, ubicado en la avenida Insurgentes, entre avenida Francisco I. Madero e Independencia, con una superficie de dos mil 887 metros cuadrados, fue de 30.6 millones de pesos; durante 2014 se invirtieron 25.60 millones de pesos y en 2015, cinco millones de pesos más, sin embargo, la obra no se concluyó.

Indicó que en las actuales oficinas en la avenida Efraín Aguilar, entre Belice y Benito Juárez, laboran aproximadamente 347 empleados en seis coordinaciones: jurídica, operativa, planeación, construcción, comercial, administrativa y financiera.

Mora Vallejo indicó que fue un exceso gastarse el dinero y no terminar el edificio, por lo que no descartó una posible auditoría. Con la construcción del nuevo edificio la CAPA pensó en devolver a la Escuela de Bellas Artes el edificio his tórico, conocido como “Tanque Elevado” que es utilizado como oficinas centrales de la paraestatal desde hace más de 30 años.

El director general de la CAPA recordó que en febrero la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), recomendó abandonar el inmueble donde se ubica la Coordinación Administrativa y Financiera por el riesgo de desplome del techo, por lo que a más tardar en una semana serán reubicados los 80 trabajadores de esta área, en un edificio alterno, por el que tendrán que pagar 65 mil pesos al mes.