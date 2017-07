Sospecha Cofepris que turista murió tras mezclar bebidas

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Cofepris informó que tiene la hipótesis de que la turista Abbey Conner sufrió una broncoaspiración luego de ingerir bebidas energizantes, pues los análisis preliminares al alcohol que ofertan en el hotel, no mostraron indicios de que fuera adulterado, como suponen los familiares de la hoy occisa y que generó una alerta de Estados Unidos.

Julio Mendoza Álvarez, titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Santiarios (Cofepris), indicó que tienen la sospecha que tanto Abbey como su hermano Austin, mezclaron el alcohol con bebidas energizantes y el resultado fue catastrófico, pues quedaron inconscientes en la alberca y luego broncoaspiraron.

Adelantó que ayer miércoles se hicieron las revisiones al centro de hospedaje y no encontraron, tentativamente, alcohol adulterado, aunque los resultados de las pruebas de laboratorio de las muestras que hicieron estarán listas hasta el próximo lunes o martes.

La intervención de la Cofepris coincidió con la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos por este caso, pues según la familia de los afectados denunció que a los dos hermanos les dieron alcohol adulterado.

Emiten alerta en EU

El gobierno de Estados Unidos generó una alerta para prevenir a sus ciudadanos de tomar bebidas alcohólicas de dudosa procedencia en México, y se lanzó como resultado la muerte de la joven de 20 años.

Ella falleció en Estados Unidos, después de que fue hospitalizada en el Hospiten Riviera Maya con signos vitales débiles, aunque según las versiones su hermano sí se recuperó.

En la alerta se puede leer acerca del caso de los Conner, pero se agregan notas relacionadas a casos de diversos turistas de Estados Unidos que sospechan que les dan en Quintana Roo alcohol adulterado o de pésima calidad, por lo que piden precaución de lo que ingieren cuando viajan a México.

Hasta ayer en la Fiscalía General de Justicia, no se había abierto ninguna investigación por el caso, y fuentes extraoficiales dijeron que ni la familia ni el hotel reportaron los hechos posteriores a la muerte de la chica en Estados Unidos, y aunque la familia trató de interponer una denuncia cuando aún estaba en Playa del Carmen, no había delito qué perseguir, pues aún estaba con vida, se dijo en su momento.

El consulado de Estados Unidos intentó que se abriera una investigación, pero no lo lograron, y los días posteriores a la crisis que tuvieron los hermanos Conner, la principal demanda del consulado fue en contra del hotel por no haber entregado los videos de las cámaras de vigilancia.

Aunque se buscó para consultaros respecto al tema, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya evitó dar una postura en torno a este tema.

Cofepris, con base en las investigaciones, tomaron una bebida energizantes y se metieron a la alberca y broncoaspiraron. Las revisiones que hicieron se nota normalizado en las bebidas que tenían en el hotel, pero el lunes darán a conocer muestras.

No tienen carpeta de investigación, y la interprete que ayudo a la fiscalía dijo que no tenían en ese momento delito qué perseguir. El hotel no quiso dar la cámara.