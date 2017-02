Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Estoy muy contenta de ser parte de ‘Hijas de su madre’, de ir a Cancún y llevar lo mejor de nosotras en escena. Desde que me invitaron a ser parte del elenco se me caía la baba, y qué personaje, que es una Procuradora de Justicia que dice cosas fuertes pero con mucho humor, me tiene muy feliz y muy agradecida”, expresó en exclusiva la actriz y comediante Aída Pierce, quien el próximo 20 febrero, y acompañada de Patricia Reyes Spíndola, Susana Dosamantes, Luz María Jerez, Lourdes Munguía y Gina Varela, ofrecerán dos funciones en el Teatro de Cancún.

“Me gusta mucho trabajar con Gabriel Varela que tiene tanto tiempo produciendo obras con tanto profesionalismo”, afirmó la actriz.

"Cuando me invitó me dijo que quería sumar a la historia un personaje que desde el humor hablara de las cosas que nos molestan a los mexicanos, que si el gasolinazo y esos temas que tanto nos duelen. Siempre he sido una cómica apolítica, aunque ya sé que eso no existe, pero digamos que soy una mujer soñadora que cree que como mexicanos siempre salimos adelante", añadió.

Aída Pierce también dijo que, "no me gusta criticar al gobierno, y muchas veces no sé ni quiénes son, pero lo que si sé, es que contar con la libertad de expresión es maravilloso. Decir estas cosas sin tener miedo de que nos metan a la cárcel como era antes. Como el caso de Palillo que tenía que actuar con amparo. Y no es que nosotros digamos cosas tan fuertes, pero son otros tiempos y el teatro es para eso, para hacer catarsis, para reírnos de lo que pasa, esa también es su función, ser una válvula de escape”.

"Tenemos fechas programadas hasta mayo. Y lo mejor es que la gente sale satisfecha"

Para la actriz, que recientemente fue parte del elenco de “La Jaula de las locas”, la obra “Hijas de su madre” ha sido un éxito que no esperaba. “Me tiene muy sorprendida la respuesta del público, en todas las ciudades a las que hemos ido se ha tenido teatro lleno y tenemos fechas programadas hasta mayo. Y lo mejor es que la gente sale satisfecha, contenta porque lo que pagó, por las risas y el buen humor con el que salió”, concluyó.

La compra de boletos de “Hijas de su madre”, puede ser virtual a través de www.tusboletos.mx, o pueden adquirirse en las taquillas del Teatro de Cancún en los siguientes precios: Luneta preferente $570.00, Luneta general $470.00 y Mezzanine $370.00