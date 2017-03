Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Padres de familia y jóvenes estudiantes están abandonando el sistema educativo tradicional para implementar alternativas de educación como el sistema abierto y el “home school” en Playa del Carmen.

Esto mediante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), enseñanza en casa o planteles comunitarios privados, con el objetivo de dedicar el resto de la semana a entrenamientos deportivos de alto nivel o estudios artísticos con resultados profesionales.

Monserrat Arzate, iniciadora del colectivo educativo familiar, comentó que existe una tendencia en América Latina denominada como “escuela viva”, en donde se está buscando humanizar a los niños mediante las experiencias diarias y particularmente a nivel local ya se han integrado dos grupos, uno de los cuales tiene a más de 30 familias.

“Lo que percibí como mamá es que actualmente no se tiene una opción de educación con sentido humano, sino simplemente cumplir con obligaciones, sueldos y no hay una escuela pública más allá de lo tradicional. No se preocupan por las emociones del niño, sino por los resultados. No se considera que en el aprendizaje el ensayo y error son básicos. Por eso comenzamos a reunirnos para ir aprendiendo juntos”, dijo la promotora del modelo “home school”.

Otros ejemplos de formas diferentes de educación es el caso de Jennifer Berenice Martínez Oviedo, joven de 15 años que compite en Windsurf a nivel internacional, y Leoushua Barragán, músico adolescente que ha compuesto música y ha organizado dos proyectos, quienes han demostrado que el desarrollo humano puede ser diferente a los establecido de manera tradicional. Contrario a la idea de que el IEEA es sólo para personas adultas analfabetas, estos miembros de una nueva generación aprovechan las facilidades de cursar el nivel básico yendo a clases una vez a la semana y realizando exámenes periódicos.

“Estudiar fuera del sistema me ha enseñado a ser autodidacta y responsable siendo más práctico. Afuera de las escuelas de gobierno, uno avanza a su velocidad; el sistema puede ser rápido o lento, depende de las ganas y esfuerzos que implementes”, dijo Leoushua Barragán, multi instrumentista de 17 años y miembro de dos proyectos musicales destacados en la ciudad: Trío Malvavisco y Vice Of Victory.

Su padre, Rafael Barragán, recordó que aunque no ha sido fácil para la familia romper el esquema educativo actual, el cual se encuentra entre reformas que a su juicio no son positivas para los jóvenes; ha valido la pena al ver que la formación y desarrollo humano de su hijo le ha permitido realizarse de manera integral desde temprana edad.

Campeona nacional de Windsurf

Por su parte Jennifer Berenice, campeona nacional de Windsurf y radicada en Playa del Carmen, ha logrado romper sus límites aprendiendo a luchar por sus metas, como cuando desde hace casi tres años decidió salirse de la secundaria de gobierno para dedicarle más tiempo al deporte que le apasiona, incluso a pesar de no ser una disciplina barata.

“Para mí esta oportunidad es increíble y la quiero aprovechar. Siento que somos una nueva generación, que no tenemos que llegar a los 30 años para lograr algo. Dios me ha movido increíblemente. Nunca me imaginé irme a Italia, por eso sálganse a hacer algún deporte o hacer algo, porque está súper padre”, expresó Martínez Oviedo.

Grupos menores

Como antecedente, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos ha informado que brinda educación a grupos de menores, entre 10 a 14 años de edad, mismos que en 2014 fueron 328, de los cuales 85 llegaron hasta el final del nivel básico.

Los requisitos para estudiar mediante el IEEA son básicos y gratuitos: Copias del acta de nacimiento o CURP, dos fotografías y un comprobante de domicilio; el método de inscripción es durante todo el año y de lunes a viernes, en horario de oficina.