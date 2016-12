Si aún no sabes qué signo te corresponde, puedes averiguarlo aquí.

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.-Una de las tantas cosas que hacemos previas al inicio del año nuevo es checar el conocido horóscopo chino, según el cual, este sería el año del gallo.

De acuerdo con el portal El Comercio, el año nuevo chino comienza después del nuestro, para ellos el año empieza con la segunda luna nueva luego del solsticio de invierno, y está previsto para el 28 de enero del 2017.

También te puede interesar: ¿Qué dice tu horóscopo maya? ¡Consúltalo aquí!

¿Qué traerá consigo el año del gallo de fuego?, para empezar, no sería un año sencillo para aquellos a los que no les guste tener su vida planificada, ya que las características de este animal (enérgico, seguro y determinado), no permitirá que la tengan fácil.

¿Quieres saber qué cosas traerá para tu signo el año del gallo? En esta galería te lo contamos, y si aún no sabes qué signo del horóscopo chino te corresponde, puedes averiguarlo aquí.

Rata

La Rata puede que encuentre algunos retos financieros, para su negocio necesitará cuidado y ocupación, lo más posible, para alcanzar la prosperidad completa. Pero no deben arruinar su salud al trabajar excesivamente. Por el contrario, estarían mejor buscando un buen sentido de relajación en la meditación y reflexión.

¿Estarás buscando el amor eterno? ¡No precisamente! Lo qué te interesará más durante este período es probar tu poder de seducción y coqueteo con muchos corazones. No tendrás ninguna dificultad. En marzo, la vida conyugal puede que te presente con algunos obstáculos. Dudarás para tomar una decisión que parece permanente. Sin embargo, si intentas pensar en ello seriamente, esta opción parecerá perfectamente evidente e inevitable. De todos modos, habla de ello con tu cónyuge.

Buey

Profundamente convencido de los méritos del matrimonio, el Buey sentirá la necesidad de encontrar una pareja o consolidar una relación existente. Probablemente reaccionará con mucha vehemencia a cualquier situación ambigua. Estas reacciones fuertes podrían tener repercusiones indeseables en su comportamiento general y particularmente en sus relaciones conyugales y familiares. Deben tener en cuenta que lo que preocupa a la gente no son cosas, sino la opinión que tienen sobre las cosas, como un filósofo sabio dijo una vez. Si el buey está dispuesto a mostrar más flexibilidad, tolerancia y humor, ¡entonces disfrutará la paz interior y no correrá el riesgo de padecer presión arterial alta!

Los aspectos astrales beneficiosos del periodo deben llevarte relaciones amorosas y amistosas completamente privilegiadas. El clima de tu corazón será elástico. Incluso formarás numerosos proyectos de amor y los llevarás a una conclusión exitosa. Sin embargo, la permanencia no será tu rasgo dominante durante este período. Lo encontrarás agradable para revolotear. En realidad, lo que estarás buscando será una renovación de tus aventuras. Si deseas conservar tu actual relación de amor, entonces llama a tu imaginación.

Tigre

Ansioso por acción, el Tigre puede que mejor esté rodeado de armonía. Para convertir su energía en canales útiles debe unirse a clubes culturales o participar en diferentes debates y seminarios. Si una ocasión se presenta, tendrá un interés en descubrir nuevos países, civilizaciones y pueblos aún desconocidos para él. Sus viajes estimularán su pensamiento y lo ayudarán a adquirir sabiduría.

Al principio de este período las influencias astrales parecen bastante ambiguas en cuanto a vida de pareja se refiere. Uno podría decir, en general, que las estrellas serán más favorables para los jóvenes y parejas en ciernes que para parejas establecidas por más tiempo. Lo último puede que tenga que lidiar con cuestiones de dinero o el estatus social. Desde febrero, debido a las estupendas afluencias, serás muy seductor y no tendrás ningún problema haciendo conquistas. No privilegies el lado amoroso de tus relaciones; asegúrate de que tu vida de pareja es equilibrada. Si tienes éxito en corregir esta inclinación, entonces puedes esperar momentos muy placenteros y experimentar sorpresas divinas.

Conejo

Los Conejos se felicitarán en sentirse perfectamente en su elemento. El Año Nuevo les traerá una sensación placentera de bienestar físico y mental. Suficientemente sabios para no hacer un drama de cada grano de arena, cerrarán sus ojos en los defectos de sus cercanos y, así, preservarán su paz interior.

El ambiente astral de este año incitará a los conejos a dedicar más horas a la lectura. Por eso ganarán más sabiduría, porque ‘la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores personas de los siglos pasados​​”, como escribió Descartes. La meditación también los complacerá.

Tus relaciones sentimentales mejorarán ya que estarás más dispuesto que lo habitual a echarte atrás. Serás menos quisquilloso, mostrarás un nivel de tolerancia que tus seres queridos no pensaban que eras capaz de — en resumen, serás alguien más fácil con quien vivir. Evita mezclar la lógica con tus historias. Solo relájate, toma la vida como viene y saca provecho plenamente del momento presente. Si todavía estás libre de corazón, marzo puede que reserve para ti un encuentro excepcional. Esta vez ni siquiera tratarás de razonar o poner a esa persona a numerosas pruebas antes de juzgarlo digno de ti – ¡será aceptado sin ninguna formalidad!

Dragón

El Dragón encontrará este año bastante agradable. Ellos continuarán ganando éxitos, especialmente en los campos donde la creatividad es el factor clave, pero la victoria, sin importar lo brillante que puede que sea, no será suficiente para ellos y no les impedirá hacer preguntas más profundas de vez en cuando.

Al comienzo de este período, las parejas formadas estarán preocupadas acerca del fortalecimiento de sus uniones a través de esfuerzos comunes y el aumento de sus familias. Muchos de ustedes querrán tener su primer o incluso segundo bebé. Muchos nativos solteros considerarán seriamente casarse.

Viudas, viudos y divorciados estarán tentados por una nueva experiencia matrimonial. Durante marzo, mantén alguna distancia entre tú y tu familia política si deseas conservar tu armonía conyugal. No le dejes a la familia política ninguna posibilidad de entrometerse con tu vida privada, sino estarás enfrentado a situaciones explosivas.

Serpiente

La Serpiente prácticamente tendrá ningún problema este año. Encantarán numerosos tipos, y pueden experimentar muchas aventuras amorosas. Además, la sensatez y la sabiduría les traerán la admiración y la estima de todos. Sin embargo, ellos deben tener cuidado de cualquier tendencia hacia la indecisión.

Tendrás el derecho a un espectáculo sentimental real de fuegos artificiales. Si eres un corazón solo, puedes tener encuentros fascinantes. Una amistad amorosa puede que te de alegría real de vivir. Las parejas casadas se irán a una nueva luna de miel. Sin embargo, durante marzo, viejas quejas contra tu pareja puede que hagan una reaparición. Toma al toro por los cuernos: se honesto y arregla esta situación de una vez por todas reconociendo tu parte en todo esto. Ten un diálogo calmado y franco.

Cerdo

Ciertos cambios tendrán lugar en tu vida. Todos serán positivos, rentables y agradables si sabes cómo apreciar y manejarlos. No dejes que los detalles pasados e inútiles ahoguen tu existencia. Trata de deshacerte de todo lo que impida tu marcha o dificulte tu espontaneidad y alegría.

A pesar de tus temores, mejoras notables en muchos campos serán significativos y, para ciertos nativos del signo, incluso será un cambio positivo en la carrera. Algunas soluciones llegarán inesperadamente. El año será crucial en relación con un encuentro sentimental o una recuperación de la armonía con un querido. Si tienes que tomar decisiones importantes, busca consejo de personas competentes.

Las estrellas favorecerán grandemente tu vida amorosa. Por lo tanto, estarás involucrado muchísimo en los amoríos de tu corazón. Tus actividades profesionales correrán el riesgo de ser relegadas al fondo, especialmente durante enero y febrero, cuando experimentarás las mayores alegrías sentimentales. Todo esto puede hacer ningún daño, siempre y cuando puedes mantener un cierto equilibrio entre los diferentes sectores de tu vida. Aspirarás a total armonía en tus relaciones con tu pareja. Se lo suficientemente inteligente para reconocer lo que es inaccesible y hacer sólo lo que puede ser hecho.

Caballo

Para el Caballo, este será el año de influencias amorosas. Tendrán un tiempo muy difícil resistiendo su deseo de dejarse enredar en amoríos. Sus allegados lo encontrarán extremadamente difícil de mantenerlos en el orden y estrecho para evitar complicaciones molestas.

Con la complicidad de las estrellas, tu vida como pareja estará, en su conjunto, en armonía. Sin embargo, trata de ser solícito hacia tu pareja — una palabra amable, una pequeña señal de consideración puede hacer maravillas. Por el contrario, un pequeño descuido puede provocar disensiones inútiles. Piensa en el desarrollo de tu vida social porque esto te permitirá tener una vista separada suficientemente de tu vida conyugal para cultivar relaciones más refinadas con el amado, además de ideas constructivas. Si todavía eres un corazón soltero, considerarás seriamente la legalización de tus relaciones sentimentales.

Cabra

La suerte sonreirá sobre la encantadora Cabra. Ellas prosperarán en muchos sectores de actividad. Y en lo que a conquistas amorosas respecta, estarán entre las más afortunadas del zodiaco. ¿Las hará todo eso felices? En un nivel, sí, pero todavía tendrán preguntas que necesitan grandes respuestas.

El clima lunar durante enero te inclinará, irresistiblemente, a revolotear alrededor, y difícilmente querrás estabilizarte. Si ya estás en una pareja, tu pareja no demostrará comprensión y protestará. Trata de resolver el conflicto si no puedes evitarlo. Gente soltera, estén preparados para un trastorno en sus vidas sentimentales. Un encuentro decisivo debe tener lugar para mediados de febrero. Puedes luego agradecer a las estrellas, quienes son responsables de todo esto. ¡Debido a ellas, tu corazón hará deliciosos saltos!

Mono

El Mono siempre considera la vida como una comedia más que una tragedia, y esto lo salva del pesimismo y el desaliento. Por lo tanto, se disfrutará a él mismo este año y hará muchas cosas frívolas, pero siempre mantendrá un cierto sentido de equilibrio.

En enero las estrellas te presentan con algunos retos. Algunos nativos notarán que su pareja está nadando en aguas revueltas. Debes aceptar entonces la situación con calma y resignación, evitando escenas inoportunas e inútiles. Pero tan pronto como febrero, te aprovecharás de muy buenas perspectivas amorosas. Tus lazos se fortalecerán. En cuanto a los nativos solteros, los coqueteos serán numerosos y los encuentros tendrán lugar en una manera inusual y en lugares inesperados.

Perro

Un año estable y calmado estará en espera para el Perro. Este nativo puede encontrar la alegría de vivir si continúa dedicándose implacablemente para mejorar el destino de la humanidad, porque es siendo útil para los demás que uno puede encontrar la felicidad.

A principios de este nuevo año puedes apoyarte, con confianza, en la suerte en tus proyectos sentimentales. No dudes en declarar tu amor a la persona de tus sueños: encontrarás fácilmente las palabras y los gestos necesarios para convencerla de tu amor. El matrimonio está en las cartas, así que no des pasos en esa dirección, a menos que estés seguro. Los extranjeros puede que jueguen un papel importante en tu vida amorosa esta vez y en una manera muy beneficiosa. Con esto dicho, eres, generalmente, fiel en tus relaciones de amor, buscas la estabilidad en tus sentimientos, pero a menudo sueñas con una criatura poco realista y esto reduce enormemente tu campo de oportunidad. Trata de ser menos particular.

Gallo

El Gallo puede esperar algunos retos conyugales o familiares este año. Para salir bien, toma el toro por los cuernos y resuelve estas situaciones con lucidez y agresividad en lugar de esconder tu cabeza en la arena. Recuerda que nadie puede resolver los problemas huyendo o fingiendo que no existen. Es todo un asunto de valor.

Si tu corazón está todavía libre, alístate para ir al paraíso, tendrás éxito en derribar las defensas de la persona que deseas. Vivirás un gran amor romántico. En resumen, tendrás la maravillosa impresión de que tus sueños amorosos, finalmente, se han hecho realidad. Si vives en pareja, lo inesperado reemplazará la monotonía. Tendrás relaciones muy estimulantes con tu pareja. Por supuesto, los debates serán, a veces, acalorados, pero ni tú ni tu pareja pensarán en quejarse de ello, por lo menos habrá emoción en su vida común.