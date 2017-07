Deuda de más de medio millón de pesos, les impide ver a su hijo

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Una pareja estadounidense se encontraba de vacaciones en la ciudad, cuando la mujer entró en trabajo de parto 12 semanas antes de lo programado, por lo que se trasladó a un Hospital de Cancún.

Debido a la gran suma que se ha acumulado en la deuda del hospital, no les permiten ver, ni sacar al bebé del centro médico, hasta que liquiden la factura del lugar, informó el portal Chicago's very own.

Los padres ya han pagado nueve mil dólares para el primer día de cuidado y luego cuatro mil dólares para varios "honorarios". Sin embargo, el hospital se niega a entregar al bebé y ocupar una ambulancia aérea para trasladarlo a Indiana, Estados Unidos, hasta que la factura sea pagada en su totalidad.

La factura total del hospital es de más de 30 mil dólares, (más de medio millón de pesos).

"La ambulancia aérea fue pagada para el Hospital de San Petersburgo, que fue de alrededor de 18 mil dóalres', declararon familiares del bebé.

Sin embargo, aún se encuentran luchando por encontrar un hospital en Florida que acepte el plan de seguro médico de Michaela, (madre del bebé) en Indiana.

Distrito del Congreso

La familia se puso en contacto con el congresista de Indiana Trey Hollingsworth sobre la situación. Su oficina emitió una declaración el miércoles:

"La 9ª oficina del Distrito del Congreso de Indiana ha estado trabajando con la familia durante todo el día buscando una solución para llevar a este recién nacido a Estados Unidos, para recibir la atención médica necesaria. El representante Hollingsworth continúa asistiendo y espera saludar a este nuevo Hoosier tan pronto como esté en casa y sano".

La familia ha creado un GoFundMe para ayudar a llevar a Beckham a casa.

Un jet médico estaba programado para salir de Cancún el jueves por la mañana. El avión costará a la familia 30 mil dólares, según WXIN. La familia también dijo que han hecho "conexiones" en el Riley Children's Hospital en Indianápolis.