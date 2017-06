Dan a conocer desvíos en Hospital General de Chetumal

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La administración pasada del Hospital General de Chetumal, realizó cobros de hasta seis mil 500 pesos por practicar estudios de resonancias magnéticas y tomografías, pero no entregaban comprobante, ni tampoco ingresaron el recurso al nosocomio.

Germán Antonio Galván Castro, director del Hospital General en Chetumal, informó que la pasada administración del nosocomio cobró estudios, pero no comprobó el ingreso del recurso, ni entregó comprobante a los usuarios. Se realizan las investigaciones pertinentes.

Mencionó que la información que se ha manejado a través de redes sociales, sobre la fuga de recursos del Hospital por medio del área de resonancias y tomografías, se presentó a finales de 2016.

“Hemos tenido conocimiento de que lo que se ha subido a redes sociales con respecto al servicio de resonancia y tomografía, pero es una información que salió desde el 2016, y en lo particular no me corresponde porque yo apenas tomé el cargo”, indicó.

Comentó que hasta el momento, no tiene en sus manos un documento donde se compruebe tal situación; sin embargo, aseveró que están evitando que se fugue el dinero con la mejora de los servicios del hospital.

“Son estudios muy sofisticados, son caros pues van desde los seis mil 500 pesos hasta los tres mil 500, otros se hacen a menor precio, pues antes de practicarlo se hace un estudio socioeconómico en donde se sustenta que no existen los recursos por parte del paciente o es mínimo y se ve la forma de apoyarlo”, resaltó.

Sin embargo, el director del Hospital General de Chetumal, mencionó que desde que está al frente del nosocomio, todos los estudios pasan precisamente a caja donde se emite un recibo de pago. Aunque al 80 % de los estudios que realizan lo hacen para personas que son beneficiarias del Seguro Popular, por lo tanto no pagan el servicio.

Confirmó que hay estudios que se hacen en fin de semana, como lo son casos de urgencias o lesionados por accidentes que requieren del estudio.

Hasta el momento, dijo que en lo que va de su administración no le ha llegado ninguna queja fundamentada con documentos de que se esté originando una fuga de recursos o se dé algo irregular en el área de tomografías.

Hace unos días, a través de redes sociales, circulaba la queja de un usuario del servicio, quien cual mencionaba que en el Hospital General hay tomografías de mil pesos y resonancias de dos mil 500 pesos, pero que éstas se hacían en horarios extraños y sin recibo, cuestionando que se hacían negocios “raros”.