CANCÚN, Q. Roo.- En menos de dos meses, el hotel Me by Meliá, ubicado en el kilómetro 11.5 de la zona hotelera de Cancún, levantó su proyecto de ampliación sobre la duna costera y se encuentra a 70% de avance, pese a que la Procuraduría Federal Protección al Ambiente (Profepa), lo clausuró el pasado 23 de noviembre por afectar flora y fauna protegida bajo la NOM 59 y por no contar con su Manifestación de Impacto Ambiental.

Sin embargo, para este proyecto no ha habido impedimento ambiental, ni legal, ni tampoco la situación del clima lo ha detenido, tan solo este fin de semana el frente frío que se estacionó en las costas de Quintana Roo, acompañado de rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora, detuvo sus trabajadores en sus operaciones de construcción.

Pasaba el mediodía y por lo menos 20 personas trabajaban en los edificios ubicados sobre la duna costera, se les veía entre los andamios realizando conexiones eléctricas en los primeros niveles, también se escuchó a lo lejos el ruido del motor de una planta de luz utilizada por el equipos de soldadura, en el último nivel supervisaban el techo recién colado, se distinguía entre los demás porque sobresalían las tarimas que aun servían como soporte.

Una cerca de malla verde dividía a la obra de la zona de arena, el viento soplaba fuerte, personal de seguridad se mantenía al acecho de aquellos visitantes ‘incómodos’, y cuando les veía detener su paso, rápidamente los abordaban para prohibir el uso de celulares o cámaras, con el discurso de por políticas de la empresa nadie se podía tomar fotos frente al hotel y tampoco frente a su construcción.

Vecinos del lugar aseguran que solo las primeras semanas después de la clausura que hizo Profepa a la obra, no hubo actividad en la zona nueva, el trabajo se concentró en el edificio principal, con la construcción en la cúspide del hotel, “el gusto nos duró poco, finalmente las autoridades se habían impuesto a favor del medio ambiente, pero aprovecharon las vacaciones institucionales para continuar con la obra”, comentaron.

De acuerdo con la Profepa, esta obra generó una afectación de 25.45 metros cuadrados, en esta zona se ubican dos edificios de cuatro niveles, una cisterna que aún sigue en obra, jardineras, excavaciones y remoción de suelo, a dicho de la autoridad ambiental, no hubo autorización de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Personal que trabaja en esta obra asegura que la orden para ellos fue terminar antes de que inicie la temporada de mayor ocupación “spring breaker” y por ello los días de mayor trabajo son los fines de semana.

Actualmente el hotel cuenta con 334 habitaciones y con los nuevos edificios tendrán 15 suites con pequeñas albercas a su interior.

Esta obra para el hotel Me by Meliá es de renovación y eco-friendly, con nuevas medidas de protección medioambiental y sistemas para el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales, sin embargo, las autoridades ambientales no han visto nada de lo que promete el complejo con esta obra.

El pasado 14 de noviembre, la Asociación de Legisladores de Quintana Roo y vecinos de la zona impactada realizaron su denuncia PFPA/29.7/2C.28.2/0261-16 por las violaciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), aseguran que esta zona en 2010 fue parte de un proyecto de recuperación de playa.

