Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La competencia que representan para los pequeños hoteles las rentas vacacionales, ha generado una afectación directa en la captación de turistas a lo largo del año, que se vio reflejado en un descenso de la ocupación en un 2% menos de manera mensual, y se ha acentuado en el cierre de año, ya que no hay llenos totales.

El representante de los pequeños hoteles, en la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Andrea Lotito, consideró que este año hay dificultades porque, mientras por un lado se anuncian nuevos records como el visitante número 21 millones del aeropuerto de Cancún, o los 4.7 millones de turistas que prevé el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (200 mil más que en 2015), eso no se refleja en sus cuartos.

También te puede interesar: Aeropuerto de Cancún sigue imponiendo récords (Video)

“Lo que sí puedo confirmar es que los hoteles del centro en donde se concentra el rubro de los pequeños, están tardando en llenarse este fin de año; en general, creo que hay una reducción del 2% mensual que veremos cuando se publique el barómetro oficial en enero o febrero, pero el lleno total lo lograremos el jueves o viernes para recibir el Año Nuevo al último minuto, a tope pero por menos noches”, indicó.

De acuerdo con las estadísticas del Fideicomiso de Promoción, en lo que va de diciembre, los pequeños hoteles tienen una ocupación promedio de 66.6%, apenas mínimamente encima del 65.56% que lograron en todo el mes del año pasado, cuando pensaban que estarían arriba del 68% en la media.

"Históricamente tenemos llenos totales entre el 24 de diciembre y el 1 o 2 de enero y este año no ha sido así"

“Nuestro sector tiende a ser el que tiene las ocupaciones más bajas, pero históricamente tenemos llenos totales entre el 24 de diciembre y el 1 o 2 de enero y este año no ha sido así, algunos andan al día de hoy en un 70% o menos”, agregó.

Solicitan revisión

La ocupación que reportaron los pequeños hoteles ayer, fue del 73.5%, la ocupación más alta en todo diciembre.

Andrea Lotito, agregó que hay una relación directa entre ese estancamiento y el incremento de las rentas vacacionales, aunque no hay hasta ahora un estudio que demuestre su hipótesis, pero es una tarea que pedirán hacer a la Secretaría de Turismo.

“Falta voluntad de conocer a fondo la realidad actual de la Riviera Maya que ya no sólo oferta hoteles, y mientras eso no pase no tendremos datos exactos (…) no hay voluntad de estudiar el impacto de la hotelería fantasma”, indicó.