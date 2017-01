Ángel Castilla/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El aumento a las tarifas de los cuartos de hotel del centro y sur de la entidad podría incrementar hasta en un 20 %, para el período vacacional de Semana Santa.

Juan José Fernández Carrillo, vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles indicó que a pesar de no ser una decisión grupal, el incrementó no se podrá aguantar más tiempo, porque las tarifas no han variado desde hace “muchos años”.

También te puede interesar: Ahora EU rompe con madereros de Quintana Roo

“Entre estos aumentos y las cargas en el pago de impuestos los hoteleros atravesamos por una situación económicamente difícil, necesitamos redoblar esfuerzos para minimizar el impacto y absorber los incrementos, los costos operativos cada vez son más”.

''Las tarifas no han variado desde hace ''muchos años''.

Señaló que el aumento en la gasolina incrementa el precio de los productos e insumos del sector hotelero y causa que los hoteleros de Bacalar y Mahahual tienen que costear el transporte de todo lo que realicen al igual que en Chetumal.

Agregó que otro problema añejo es el costo de la energía eléctrica, cada día es más difícil efectuar el pago por este servicio, sin importar la temporada del año, por ejemplo, durante esta temporada de invierno debería de bajar el consumo pero no sucede así, el cobro es excesivo.

“El inicio de este año es incierto, se ha anunciado otro incremento de la gasolina en febrero y el problema del alza del dólar crea una situación inestable en el sector hotelero, no queremos imaginarnos cómo nos irá durante el año, sólo nos queda redoblar esfuerzos”.

David Martínez Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, prevé un aumento de hasta el 10 % en las tarifas de las 750 habitaciones de los 42 hoteles de este municipio, llevan tres años sin aumentar la tarifa hotelera.

Incrementar tarifas

Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona Sur, expuso que algunos hoteleros han manifestado la intención de incrementar hasta un 20 % las tarifas, situación que se necesita analizar a conciencia, pero la decisión es individual y de acuerdo con los gastos operacionales que cada empresario tiene en su hotel.

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo cuenta con 40 afiliados y mil 470 habitaciones.

La última semana de diciembre del año pasado Mahahual y Bacalar estuvieron al 100 % de ocupación, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto registraron el 75 % en la ocupación de los cuartos de hotel, con una derrama de aproximadamente 10 millones de pesos.