Ieqroo aprueba fiscalizar a organizaciones civiles

Benjamín Pat / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las seis organizaciones civiles que manifestaron su intención de convertirse en partidos políticos, deberán rendir un informe financiero sobre sus ingresos y egresos, así como del procedimiento de fiscalización aprobado ayer por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó por unanimidad las bases del procedimiento de fiscalización que deberán observar las organizaciones ciudadanas.

Según las bases aprobadas, a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de noviembre de este año, los interesados deberán celebrar sus asambleas para acreditar el cumplimiento de los requisitos, entre ellos el número de afiliados.

Sergio Avilés Demeneghi, consejero presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, dijo que los informes de gastos deberán realizarse ante la Dirección de Partidos Políticos en los primeros 10 días de cada mes.

Las organizaciones deberán acreditar la afiliación de por lo menos 0.26 % del padrón electoral estatal utilizado en el proceso electoral 2016, que equivale a dos mil 826 ciudadanos.

El porcentaje será verificado en las asambleas que realicen en por lo menos dos terceras partes de los municipios, o en su caso, en cada distrito electoral.

Las asociaciones interesadas son: Movimiento Auténtico Social (MAS), representado por José Antonio Hoy Manzanilla; Proyecto Humanista, documentación presentada por Freddy Montalvo Caamal; y Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario, A. C., que representa Alfredo Caamal Huchín; Generando una Sociedad Mejor, representada por Jesús Elizalde Pérez, ex director de Salud en la administración de Gregorio Sánchez Martínez en el Ayuntamiento de Benito Juárez. La agrupación fue relacionada en su momento con el ex candidato a la gubernatura.

También está el Frente de Integración Nacional representada por Salvador Ramos Bustamante y Raúl Castillejos de la Torre; y finalmente, el Partido Humanista de Quintana Roo, representado por Daniel Adrián Romero Gómez, quien fue cercano colaborador de Gregorio Sánchez Martínez.