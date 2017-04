Ignoran existencia de tiraderos clandestinos

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La Dirección de Servicios Públicos en Felipe Carrillo Puerto desconoce la existencia de tiraderos a cielo abierto, en la cabecera municipal o en las comunidades.

Durante un recorrido realizado a las afueras de la cabecera municipal, se constató la presencia de un tiradero que se localiza sobre la carretera federal que conduce a Valladolid. Sin embargo, la autoridad municipal dijo que si no existe una denuncia formal no se atenderá el problema.

En el sitio, que se localiza a pocos kilómetros de la urbanización, se pueden apreciar montículos de bolsas negras repletas de desperdicios, botes de plástico y envases de botellas PET. En entrevista, Carla Herrera Villalobos, directora de Servicios Públicos municipales, desconoció la existencia de esos sitios.

La funcionaria aseguró que no se puede realizar ninguna acción, en tanto la ciudadanía no los dé a conocer y no emita alguna solicitud hacia la instancia a su cargo.

Precisó que cuentan con cuatro camiones recolectores con los que atienden las 16 colonias de la cabecera municipal, en horarios establecidos de lunes a domingo, por las mañanas, tardes y noches.

Abundó que los desechos sólidos urbanos que colectan se confinan al relleno sanitario. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía e Informatica (Inegi), en México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura.

Es decir, 770 gramos por persona, en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y jardines. El 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto, y 13% son rellenos sanitarios.