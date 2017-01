La imagen de la Riviera Maya no fue cuestionada en la Fitur. (Adrián Barreto/SIPSE)

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La visita de la Riviera Maya en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se realizó del 18 al 22 de enero en Madrid, España, fue halagüeña para la industria del hospedaje por lo que se prevé que haya efectos mínimos o nulos en el mercado europeo por los acontecimientos de los últimos días en la zona norte del estado.

Así los informó Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien descartó que las reuniones de negocios que se tuvieron en la Fitur hayan sido influenciadas por una mala imagen del destino.

“Nuestra presencia fue muy satisfactoria, no vemos que lo que haya ocurrido en la zona turística de Playa del Carmen e incluso lo de Cancún defina nada en materia turística, no fueron temas a tratar; solo una persona me preguntó qué pasaba con esos hechos y era un periodista nacional”, comentó.

Hasta ahora Darío Flota Ocampo, director de Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, no ha dado a conocer los resultados que se generaron de la primera feria del año, una de las más importantes a las que asiste, respecto a lo que se haya negociado en materia de conexiones aéreas y la totalidad de contratos que se hayan firmado entre touroperadores y prestadores de servicios turística de este destino.

Sin embargo, Paredes Mendoza afirmó que este 2017 Riviera Maya debe al menos mantener la presencia en los mismos niveles de los españoles en los últimos años. En 2015 arribaron 159 mil 326 turistas ibéricos a Riviera Maya según se expone en el Barómetro Turístico de ese año; el correspondiente a 2016 se debe dar a conocer en las próximas semanas.

“Es un buen escenario, no tenemos absolutamente cancelaciones o al menos no hemos tenido noticias de ello y estamos pendientes y monitoreando el mercado, especialmente luego de los hechos tan lamentables que vivió tanto Playa del Carmen como Cancún”, dijo el representante hotelero.

Se espera que en esta misma semana el Fideicomiso informe sobre la evaluación completa de la Fitur.