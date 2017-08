Constructora denuncia obstrucción y despojo en Puertas del Mar

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tras impedirle el acceso al complejo habitacional “Puertas del Mar” y “La Playa”, Misael Navarro, propietario de uno de los predios del lugar, interpuso la demanda penal FGE/QR/BJ/08/12348/2017 en contra del Comité de Vigilancia y Seguridad de la Administración de los condominios Amara I y II por despojo, tras cinco días de negar el paso a maquinarias y trabajadores de dicho dueño, quien tiene proyectada la construcción de un hotel.

Además, personas de la Administración condicionaron pagos a la constructora para dejarlos pasar, cuando tienen derecho a ingresar y salir las 24 horas todos los días.

Desde el pasado domingo personal de seguridad de la Administración, del conjunto habitacional “Puertas del Mar”, impidió el acceso a los trabajadores de la obra del hotel, quienes decidieron también bloquear el acceso al condominio, sin embargo después de un diálogo con los encargados de la misma construcción, decidieron abrir el paso únicamente para los habitantes.

El propietario del predio en el que se construirá el hotel tiene un documento notariado, del cual Novedades Quintana Roo tiene una copia, en el que se establece que el acceso para los beneficiarios y sus habitantes está ubicado sobre la avenida José López Portillo, además de que el acceso de los beneficiarios y servidumbre (trabajadores) puede ser concedido en cualquier momento por los titulares las 24 horas del día, los 365 días del año.

La mañana de ayer hubo un altercado entre elementos de seguridad del condominio y los trabajadores, dejando un saldo de tres vigilantes detenidos, esto debido a que habían agredido a trabajadores de la construcción que estaban a la espera de ingresar a la obra.

El argumento del personal de seguridad para no dejarlos pasar es que no respetaron los tiempos de acceso, que están supuestamente estipulados para proveedores, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados de 9 a 14 horas, sin embargo los trabajadores no son proveedores.

El pasado martes, a través de un comunicado, la administración Amara informó que duplicó el número de guardias en la entrada para impedir el acceso a cualquier proveedor en cualquier horario.

En la parte superior del acceso principal, personal de Amara colocó una manta que manifestaba que “En zona habitacional se pretende construir un hotel, los vecinos estamos en contra por: el daño ecológico, abusos de poder y violación al PDU”, sin embargo el desarrollador cuenta con todos los permisos autorizados, y lo único que quieren es ingresar para trasladarse a la zona de obra.

Misael Navarro manifestó que tras el altercado de ayer en todo momento la autoridad actuó dentro del marco de ley, que se protegieron los derechos de la inversión de Puerto Juárez, que la empresa que construye cuenta con todos los permisos y derechos para la obra, que por impedirles el paso, se han registrado pérdidas millonarias y buscarán que los responsables del retraso (Amara), se hagan responsables por la vía legal.

El último punto manifestado y que causó molestia al propietario, es que los intentan extorsionar al condicionarlos a contratar una cantidad determinada de personal de seguridad por turnos y de una empresa específica para dejarlos entrar.