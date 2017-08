'Discapacidad con Movimiento', impulsa 'Proyecto Productivo' en Cancún

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Discapacidad en Movimiento es el nombre del proyecto con el que José Arturo Marroquín Pacho, impulsa a través de la Asociación Discapacidad con Dignidad, a personas con discapacidad que quieran mejorar su vida a través del sector laboral.

“El proyecto consiste en darle trabajo a una persona discapacitada a quien quiera mejorar su calidad de vida a través del trabajo con un “proyecto productivo”, somos un enlace de la persona con las autoridades para bajar recursos en su beneficio pero con un objetivo laboral, labor que no hacen las autoridades”, explicó Marroquín Pacho.

El entrevistado señaló que solo se requiere voluntad para transformar una vida y en el caso de las personas con discapacidad ya sea por nacimiento, enfermedad o accidente, se puede lograr con base a sus capacidades el incluirlos en el sector laboral, porque viven discriminación, al no ser tan productivos como el resto de las personas.

“Hay muchas emociones que giran en torno a quien tiene una discapacidad y solo quien la tiene lo comprende, y por ellos que se busca aterrizar este proyecto, porque hay prerrogativas de ley que la mayoría desconoce, como el derecho a importar un vehículo especial a sus capacidades sin tener que pagar impuestos al gobierno federal”, destacó.

Un infarto dejó una discapacidad motriz a Marroquín Pacho en 2010, situación que más a allá de afectar su vida lo fortaleció para seguir como una persona productiva, pero ahora con causa, desde 2013.

Con su proyecto busca demostrar que a través del trabajo que se pueden lograr muchas cosas y eliminar esa idea que una persona con discapacidad solo puede estirar la mano para pedir limosna.

Marroquín Pacho, asegura que las personas que deben atender a este sector de la población no lo ha hecho y por ello entra él.

“El doctor Mendiola del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) me dijo que ellos no saben cómo dar trabajo a las personas con discapacidad, y no saben porque no la tienen”, indicó.

Marroquín Pacho, destacó que para asesorías legales las personas pueden comunicarse al teléfono 9981-49-03-75 las 24 horas, para asesorías legales y apoyo laboral, principalmente.