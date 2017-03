El fuego 'golpea' fuerte a Quintana Roo

Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo está viviendo la peor temporada de incendios en los últimos 10 años esto ante las sequías y esperan que en abril la situación empeore.

Desde que inició el año se presentaron incendios forestales y ya se tienen contabilizados 15 forestales con mil 331 hectáreas afectadas, dos de ellos se presentaron en Cancún de los cuales uno ya fue liquidado y aún existe uno prendido, adelantó Rafael León Negrete, gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafort).

Al cierre de 2016 se hablaba de una temporada baja de incendio; sin embargo este año con la sequía atípica que se presentó y los vientos así como la irresponsabilidad de la ciudanía que usa fuego de forma incorrecta llevó a que esta temporada sea una de las más difíciles.

“Vamos hacer una campaña para concientizar a todos de que no usen el fuego, principalmente en semana santa, para actividades que no están previstas como quemas basura, limpiar terrenos para hacer el cambio de uso de suelo, algo que no sucede ya que el uso de fuego trae como consecuencia que se mande a 20 años de veda”, mencionó.

La cifra de hectáreas va a la alza ya que están reportando nuevos ya que viene uno de los meses más complicados para ello cuentan con 140 brigadistas de la Conafort y campamentos.

Cancún, Playa del Carmen y Mahahual es una de las zonas que más preocupa ahora ya que están en crecimiento.

Para este año en el combate de incendios es de 22 millones de pesos, de los cuales una parte es para la compra de herramientas y equipo y cuatro millones de pesos que se da para brigadistas comunitarios el cual se da al gobierno del estado.

Dos mil hectáreas afectadas

Existen cuatro millones de pesos que se destinan a comunidades que hacen brechas corta fuego.

“Arrancamos con este presupuesto pero si la situación se pone critica se estaría haciendo uso de recursos a nivel nacional”, agregó León Negrete.

El año pasado Conafort daba cifras de dos mil hectáreas afectadas por incendios, siendo uno de los años con menos incidentes.