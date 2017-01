Alejandra Galicia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A menos de una semana de la llegada de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, apresado por lavado de dinero y narcotráfico, ya recibió visitas en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en Ayala, Morelos.

Niza Puerto fue la primera persona en visitar al exgobernador, estuvo con él una hora y media, comentó que se encuentra tomando tratamiento médico que trajo desde Estados Unidos, los primeros días tuvo mareos y dolores de cabeza, sin embargo, está estable.

“No me tratan mal, estoy en un lugar donde tengo enfermera 24 horas, pero el problema es -me dice- que es un penal de máxima seguridad, desde que llegué me trajeron al neumólogo para que me checara y me están dando mi medicamento a tiempo, pero la incomunicación es lo que se me hace injusto”, dijo Villanueva Madrid a Niza Puerto.

El exgobernador solo tiene permiso de ser visitado una vez a la semana y en próximos días será visitado por familiares. En cuanto al trámite de la prisión domiciliaria, comentó que esperará que se realicen los trámites porque desea irse a casa a cumplir el resto de la condena, mientras que el indulto para ser exonerado es otra de las opciones que aún no se ha realizado.

Niza Puerto comentó que el exgobernador tiene apariencia longeva, ya que son visibles las canas en su cabeza y su piel con arrugas, actualmente tiene 68 años.

En el sur de Quintana Roo, chetumaleños han protestado en avenidas principales para que Villanueva Madrid tome prisión domiciliaria, las movilizaciones ciudadanas fueron notificadas al exgobernador y agradeció el apoyo de la ciudadanía.

Niza Puerto comentó que organizará una protesta en Cancún en marzo de este año, para solicitar que el exgobernador tenga el beneficio de tomar cárcel domiciliaria en Chetumal, debido a las condiciones médicas en las que se encuentra por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo en 1993 hasta 1999, fue acusado por narcotráfico y capturado en Cancún en 2001, lo encarcelaron en el penal del Altiplano en el Estado de México y en 2010 fue extraditado a Estados Unidos al ser declarado culpable por lavado de dinero. Tiene una condena pendiente de 22 años por delitos contra la salud, notificó la Procuraduría General de la República (PGR).