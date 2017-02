Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los 17 sindicatos de taxistas en Quintana Roo, formalizaron ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la solicitud para incrementar sus tarifas hasta en un 30%, confirmó la dependencia estatal.

Jorge Portilla Mánica, titular de la Sintra, indicó que las peticiones se encuentran en manos de la Dirección de Transporte, sin embargo, según la evaluación de su dependencia, no existen condiciones para dar las autorizaciones, porque la gasolina ya comenzó a bajar.

También te puede interesar: Gasolinazo determinará aumento en tarifa de taxis

“De hecho ya bajó la gasolina dos centavos. Ahora no hay motivo. Continuamos con el acuerdo de no subir y se ha respetado”, afirmó el funcionario.

La “tregua” entre los transportistas y el Gobierno del Estado, se estableció a principios de este año con la condición de que después del 15 de febrero se analizaría la posibilidad de aumentar las tarifas y hacer frente a los incrementos en el precio del combustible.

Sin embargo, tras vencerse el plazo, Portilla Mánica afirmó que la idea es continuar alargando el acuerdo de no modificarlas para no afectar la economía de las familias, y advirtió que habrá sanciones en caso de aumentos no autorizados por la autoridad.

“Todos quieren la máxima tarifa, de 20% a 30% y nosotros estamos analizando porque hay algunos que apenas en agosto tuvieron alzas”, destacó.

Les urge la autorización

Sergio Cetina Valle, secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), dijo que se buscarán los encuentros con las autoridades de Sintra para tratar el tema.

"El precio de la gasolina ha subido en más de cuatro pesos, mientras que la reducción es de apenas centavos”

“La última modificación que tuvimos fue en 2014. De ese año para la fecha, el precio de la gasolina ha subido en más de cuatro pesos, mientras que la reducción es de apenas centavos”, señaló el dirigente sindical.

Para el entrevistado es urgente que se dé la autorización, porque el alza de precios no sólo se ha dado en el combustible, sino también en otros insumos y refacciones que han impactado en la economía de las familias dedicadas a la actividad de transporte.