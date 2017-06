Personal del INE, en riesgo (video)

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los capacitadores electorales y verificadores de domicilios del Instituto Nacional Electoral (INE) del municipio de Benito Juárez, se enfrentan a la inseguridad porque son amenazados de muerte o secuestro cuando piden información para verificar que el solicitante vive en ese lugar.

Las zonas de más riesgo son las supermanzanas 60, en donde se ubican las cuarterías, en la delegación de Alfredo B. Bonfil y Puerto Juárez, señaló María Abigail Zapata Carbajal, vocal del Registro Federal Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

El trabajo de campo de los capacitadores y verificadores de domicilios están en riesgo por la delincuencia y es necesario tomar medidas de seguridad. “Hemos recibido amenazas de muerte de que nos van a secuestrar, la única forma de protegernos es proporcionar vehículos, trabajar en horarios diurnos y en equipo”.

Las principales amenazas que reciben es cuando el verificador de campo se acerca a los domicilios a corroborar que la persona viva en ese lugar, para que se pueda dar el procedimiento de obtener su credencial del INE. “Se les dice que no pregunten en esas casas porque si verifican a la persona su vida corre riesgo y les piden que sólo se les autorice su credencial, sino serán secuestrados”.

Los empleados de módulos también han sufrido de amenazas, debido a que no se les comprueba que viven en ese domicilio, la gente llega agresiva y amenazan al personal porque no se le autorizó su credencial, “se dio un caso de un hombre que llegó con una pistola y nos intimidó porque se le negó la credencial porque el INE lo tenía suspendido”.

Las personas que salen de la cárcel deben presentar su carta de liberación, sino no se les autorizara la credencial. “Un día llegó una persona que al parecer cometió un homicidio y empezaba a radicar en Cancún y cuando realizó el trámite no presentó este documento que le comprobara su libertad y el INE no pudo entregarle la credencial, lo que causó el enojo y las amenazas de muerte y secuestro a todo el personal”.

(Video: Sergio Orozco)