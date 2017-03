Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El hospedaje y alimentación para que se mantenga el despliegue táctico operativo de la división de Gendarmería de la Policía Federal en Quintana Roo ha costado durante un año (período de octubre de 2015 a septiembre de 2016), 50 millones 972 mil pesos.

La información del gasto fue proporcionada por la Policía Federal, a través de transparencia, donde especifica el gasto mensual que se destina para viáticos, los cuales cada mes fueron en aumento, pues en octubre de 2015 el gasto fue de dos millones 766 mil pesos y en julio ya era de cinco millones 304 mil 494 pesos, siendo este el mes más alto de facturación.

En la información detallada especifica que el despliegue de la Policía Federal en la República Mexicana se hace a través de la empresa KOLTOV S.A., la cual está dedicada a los servicios de catering, es decir, de alimentación a grandes grupos, y hotelería en tierra y costa.

Además del gasto en hoteles que son en el centro de la ciudad y alimentación, la corporación de manera diaria tiene destinado para combustible 800 pesos para vehículos tipo Charger, 600 pesos para vehículos F-150, y para las motocicletas 300 pesos, esto con independencia de la Unidad Administrativa o lugar donde estén asignados los vehículos.

Isaac Reza Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, consideró que el gasto es oneroso y que la Policía Federal debería utilizar instalaciones del gobierno para dar hospedaje a los elementos en lugar de estar pagando hoteles, incluso propuso un edificio que está en bulevar Colosio que no está siendo utilizado para nada y pudiera servir para un campamento, o hacer un convenio con la asociación de hoteles para disminuir los costos.

“El gobierno debe ser cuidadoso con el recurso económico y los gastos que se tienen, aunque es necesario brindarle una seguridad y descanso a la Gendarmería, ya que realizan un trabajo complicado y es necesario tener un lugar para descansar y asearse”, agregó.

Hasta ahora la presencia de la Gendarmería no ha disminuido los índices de violencia e incluso están duplicando la presencia en los casos, lo cual no debería ser así, pero esto parece falta de coordinación.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, mencionó que hasta ahora no se ha evaluado la presencia de la Gendarmería; sin embargo, es notorio que no se tiene un apoyo entre las corporaciones federales, estatales y municipales, ya que los índices de violencia en el estado continúan y van a la alza.

Los índices de violencia no han disminuido, y no se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, aunque igual se debe pensar qué si no estuvieran fuera peor.

“Nosotros no hemos hecho una evaluación sobre el trabajo de la gendarmería y vamos a formar un grupo, ya que iniciamos el observatorio solo con la parte legislativa, después iremos con el ejecutivo, municipio y después por sectores”, detalló Galaviz Ibarra.

(Video: Sergio Orozco / Fotos: Luis Soto)