Inseguridad puede generar cierre de hoteles en Q. Roo

Alejandro García/Enviado especial/SIPSE

ACAPULCO, GUERRERO.- De no haber avances en temas de seguridad y recuperación de playas, que es lo primordial, no habrá merma de tarifas, sino que bajará la ocupación y cerrarán hoteles y comercios, hay otros destinos turísticos que han tenido mejor respuesta que Quintana Roo, declaró Jean Agarrista, de Oasis, y presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Debido a los últimos hechos violentos en Cancún y Playa del Carmen, hay quienes señalan que le puede suceder lo mismo que a Acapulco.

“Las comparaciones son odiosas en este sentido, esperamos que no, pero es una realidad lo que está sucediendo en nuestro destino (Quintana Roo), hay que trabajar todos y pedirle al gobierno su mayor actuación para combatir la delincuencia, ya estamos en el cuarto mes del año”.

Ante esta situación les pedirán a los compradores que confíen en el producto hotelero, en la calidad de la infraestructura, pero insistirle al gobierno que solucione de manera urgente el tema de seguridad.

En cuanto a posibles afectaciones en el rubro de afluencia turística, “no habrá una merma de tarifas, pero estaremos en una crisis, cerraremos hoteles, cerraremos establecimientos, esto en los próximos meses, esto puede ser un gran problema de recesión”.

Aunque la delincuencia organizada normalmente no va por el turismo, hay preocupación en el sentido de que sí hay el riesgo de que en cierto momento los turistas estén informados y mediante la percepción de inseguridad dejen de viajar, realmente esto puede acabar con el turismo, dijo Gonzalo del Peón, presidente de AM Resorts.

“Nosotros no somos los expertos de cómo erradicar el problema de violencia, pero hoy en día toma tanta prioridad que de nada sirve crear campañas de promoción y publicidad o hacer otros esfuerzos importantes para atraer turistas si no podemos garantizar la seguridad y para nosotros a pesar de que estamos dispuestos a participar a hacer lo que es necesario por el gobierno, pues sentimos que el gobierno su principal función en este sector es crear las condiciones propicias para que se dé el turismo. Si nos apoyan a promoverlo excelente, pero al menos que las cosas funcionen y que no haya inseguridad. Tenemos una buena infraestructura turística, pero si no hay seguridad se nos puede acabar el turismo”.

El sector empresarial turístico ante la falta de resultados inmediatos se ha sumado a las acciones, en un plan que complemente al plan que hacen los municipios y los estados con propuestas que salgan de la iniciativa privada, sobre todo para ver como recaudar fondos para tener dinero para capacitación, equipo y tecnología entre otras cosas, lo que permitiría dar un servicio más eficiente en seguridad y sobre todo más amable, declaró Pablo Azcárraga, del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

“Entre otras cosas debe de haber inversión en tecnología, herramientas o medición de avances, depuración de policías, incentivos al buen desempeño a nivel nacional porque el problema no es único de Acapulco tiene que ver con todos los destinos turísticos y nosotros vemos un impacto inmediato, el turismo es vulnerables a la inseguridad, por ello hay que hacer mecanismos más eficientes”.

Dijo que en Cancún el tema de inseguridad es muy puntual y aunque no hay afectaciones directas a turistas, si no se hace algo se puede llegar a un punto al que no se quiere llegar.

“Un turista entiende que a cualquier lugar que viaje hay inseguridad, lo que no entiende es que pasen estas cosas y no pase nada en materia de seguridad”.