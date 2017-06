Insisten en expulsión de priistas non-gratos

Benjamín Pat / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A dos meses de haber sido presentadas las denun­cias correspondientes en contra de sus ex funcio­narios, hasta el momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha informado sobre los avances de las investigaciones.

A través de documentos firmados por consejeros po­líticos se solicitó que se pre­sente la información sobre el curso de las investigaciones de las denuncias interpues­tas en contra de 13 militantes que buscan su expulsión.

Las denuncias fueron presentadas desde el pasa­do 22 de marzo ante la Co­misión Estatal de Justicia Partidaria que preside Ma­ría Hadad Castillo, afirmó en conferencia Guillermo Mi­randa Gar­cía, consejero priista.

“Que se nos in­forme los avances de las deman­das hechas para la sus­pensión de derechos partidarios y, en su caso, la expulsión del PRI y la pérdida de confian­za ciudadana, a quienes por su actuar como servidores públicos dañaron la imagen del partido”, indicó.

Los señalados son: Mario Machuca Sánchez, ex dipu­tado local y dirigente de la Confederación Revolucio­naria de Obreros y Cam­pesinos (CROC); Eduardo Espinosa Abuxapqui, ex edil de Othón P. Blanco y su secretario general de ayuntamiento, Jorge Agui­lar Cheluja.

Mauricio Gón­gora Escalante, ex candidato a gobernador y ex presiden­te municipal de Solidaridad; José Luis Ross Chalé, ex diputado local; Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); y Eliezer Villanueva Lanz, ex tesorero del estado.

Mauricio Rodríguez Ma­rrufo, ex titular de la Secre­taría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraes­tructura y Transporte (Sin­tra); Paulina García Achach, ex titular de la Seduvi; Clau­dia Romanillos Villanueva, entre otros.