Insisten en renuncia de secretaria de Educación

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Un grupo de madres de familia de personas con discapacidad en Felipe Carrillo Puerto, insisten en que Marisol Alamilla Betancourt secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo, debe renunciar al cargo.

Andrea Amanda Canul, madre de familia de una menor con discapacidad, dijo que las familias no olvidan fácilmente y haga lo que haga la secretaria, “perdió la confianza de las familias”.

Agregó que aunque siga al frente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) no tendrá el respaldo de nadie de la Red de Padres de Personas Con Discapacidad de Carrillo Puerto y su credibilidad la ha perdió desde el momento que declaró con palabras que denigran a sus hijos y personas con ese estilo de vida.

“Al dirigirse a nuestros hijos se tiene que pensar primero con el corazón y después con la mente, son personas que tienen la misma capacidad que todos, pero la ejecutan a su ritmo y a su modo, así que no se acepta su disculpa, ni nada de lo que haga”.

En ese mismo modo Teodosia Estrada Dzul, madre de familia de una persona con ese estilo de vida de la comunidad Tixcacal Guardia, indicó que tal vez su lucha no se esté reflejando como debiera de ser, pero la mente y corazón no perdona, asegurando que su decisión de que sea destituida sigue con firmeza.

“Si ella dijo que seguirá al frente y sus autoridades lo han permitido, está bien, pero a través de los métodos y medios que sean posibles seguiremos expresando nuestra inconformidad y odio hacía esa persona”, dijo la madre.

Se intentó entrevistar a Isul Uc Mayo directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) municipal, sin embargo, dijo que no podría opinar al respecto y preferiría no hablar para no afectarse en su trabajo, debido a que la institución se encuentra vinculada a la SEyC.

Los niños tienen diversas discapacidades como: síndrome de Down, autismo, problemas de lenguaje, de aprendizaje, Trastorno de Déficit de Atención (TDA), entre otros.