CHETUMAL, Q. Roo.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, clausuró los baños y vestidores de la Fosa de Clavados en Chetumal por considerarlos “un peligro” para los deportistas, 100 por día aproximadamente, que utilizan dichas instalaciones.

Adrián Martínez Ortega, director general, aseguró que más del 50% de las instalaciones están por colapsar por el reblandecimiento de la tierra.

Lo anterior fue como resultado de una inspección que realizó la Coordinación, tras recibir una denuncia ciudadana.

En la visita participaron, además de personal de Protección Civil, un grupo de ingenieros que recorrieron las instalaciones para supervisar las condiciones en las que se encuentran.

"Las paredes están fracturadas gravemente y, por supuesto, que los deportistas corren el riesgo de que se les venga encima"

“La parte que corresponde a los baños que utilizan los atletas debe dejar de usarse inmediatamente. Las paredes están fracturadas gravemente y, por supuesto, que los deportistas corren el riesgo de que se les venga encima y sufran accidentes lamentables”, señaló Martínez Ortega.

Indico que se emitirá un aviso para la Comisión para la Juventud y el Deporte en el Estado (Cojudeq), para que instalen sanitarios temporales para los usuarios de la fosa, por lo que la dependencia a cargo de Antonio López Pinzón, tiene un plazo de 72 horas a partir de ayer para que cumpla con este requerimiento.

Precisó que el edificio debe ser derribado y construido nuevamente, al mismo tiempo que se debe realizar un muro de contención en la parte trasera del mismo para evitar que esto vuelva a pasar, pues indicó que esto se debe al reblandecimiento de la tierra.

¿Y la Cojudeq?

Durante la administración de Martín Cobos Villalobos, al frente de la Cojudeq, se informó sobre esta situación, misma que fue ignorada por el ex funcionario, sin importar el riesgo en el que se enfrentan los clavadistas.

Antonio López Pinzón, presidente de la Cojudeq, dijo desconocer la clausura que hizo Protección Civil en los baños de la Fosa de clavados, a pesar de que durante la inspección estuvo presente personal de la dependencia.

“No me han hecho ninguna notificación, si sé que hubo inspección y nada más. Voy a esperar a que Sintra me diga qué se tiene que hacer, yo supongo que demoler baños, pero me tienen que decir”, indicó.

Ante la insistencia de cuál será la medida emergente para atender el tema de los baños, es decir, si habilitarán algunos provisionales, únicamente se limitó a señalar que habrá que buscar alguna solución, sin precisar cuál.