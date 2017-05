El Instituto de la Juventud no se salvó de Góngora

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Oficialmente el Instituto de la Juventud del Municipio tuvo una asignación de 665 mil pesos para sus labores del 1 de enero al 29 de septiembre, pero en los documentos de entrega-recepción la pasada administración solo pudo comprobar 4 una erogación promedio de mil pesos mensuales, que en ese periodo sumó apenas 36 mil pesos.

Lo anterior se desprende del Presupuesto de Egresos que aprobó la pasada administración y cuya Clasificación del Gasto se incluye en el apartado de información financiera sobre el presupuesto asignado que tuvo cada dependencia de la Comuna y organismos descentralizados, que para el caso de Juventud ascendió a 665 mil pesos hasta antes de entrar la nueva administración.

Si bien esa cantidad era para cubrir todo el gasto que se genera en la dependencia, Daniel Alfredo Canto Saldaña, director del Instituto de la Juventud, indicó que en los documentos de entrega-recepción no se establecieron las erogaciones relacionadas con la atención a la comunidad, como lo marca su reglamento.

“Ellos dicen que sí tenían destinado un dinero, pero ese es un punto que detallamos en la entrega-recepción, porque no tenemos registro”, expuso.

Estructura operativa

Rosario Perera Medina, quien estuvo al frente de Juventud en el gobierno de Mauricio Góngora Escalante, entregó documentación en donde se especifica una asignación de 28 mil mensuales para los programas “pero ellos dicen que recibían 4 mil”, declaró Canto Saldaña.

“Realmente al interior del instituto no tenían una estructura operativa; sí tenían coordinaciones pero no había áreas administrativas para desempeñar actividades y programas. Sí había el recurso destinado para el Instituto de la Juventud pero no sabemos si llegaba o no ese dinero al Instituto, pese a que se etiquetaba”, dijo.

Lo anterior lo mencionó en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Juventud en el que justamente se aprobó el Programa Operativo Anual de este organismo desconcentrado, en el que se incluye un presupuesto de 615 mil 600 pesos por concepto de Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro para el ejercicio fiscal 2017.

“Hemos generado cuatro ejes que están acordes al Plan de Desarrollo Municipal, y de ahí se están desprendiendo programa como el de Solidaridad y Cultura Urbana, el de Desarrollo Laboral Juvenil para darle a los jóvenes herramientas para que se puedan desarrollar en ámbito laboral, Oficio con Beneficio, entre otros”, dijo Daniel Alfredo Canto.