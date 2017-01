Irving Canul/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- “La falta de congresos y foros especializados en la isla se suple con la realización de eventos deportivos de alto nivel, como lo es el Ironman, Gran Fondo NY, entre otros, por ello los empresarios queremos que estos eventos sigan realizándose en la ínsula”, aseveró Eduardo González Cid, presidente de Coparmex Cozumel respecto a la incertidumbre de la permanencia de dicha actividad en la isla para el presente año.

En las páginas oficiales de www.ironman.com y www.ironmancozumel.com se publicita ya la jornada deportiva para el año 2017, sin embargo las autoridades estatales y municipales no han revelado más que la intención de analizar el costo-beneficio del mismo, y por ende la permanencia o no de este evento en Cozumel.

Consideró que sería ilógico pensar que no hubo beneficios con las ediciones pasadas del medio y el Ironman completo en la isla, donde se tiene un promedio de dos mil 500 participantes, cuyo extracto económico es de alto poder adquisitivo, que es finalmente el turista que se quiere para el destino, pues además “es gente que entrena, sana, con el poder económico para llegar a la isla, hospedarse, alimentarse, competir, y eso es beneficio para los locales”.

Empresarios locales

Hay aspectos que no se consideran porque no se ve, es decir no es a simple vista el esfuerzo de trasladar las bebidas energizantes, los insumos especiales, las promociones, la logística en sí de este tipo de eventos alguien tiene que hacerlo y sufragarlos, allá entramos los comerciantes o empresarios locales pues nuestros servicios son adquiridos por los organizadores, agregó González Cid.

Recordó que no es un capricho o moda que sea precisamente marcas como la de Ironman, HasDeporte o Gran Fondo NY las que se requieren, pues se han hecho otros intentos por traer eventos deportivos de más bajo nivel con resultados negativos, “o mejor dicho con resultados que no eran los esperados, pues la gente lo que quiere ser es Ironman, no quiere nadar 3.9 kilometros, quieren correr un triatlón de la marca mundial”.

Finalmente el empresario señaló que también Cozumel debe ser un atractivo para la marca por lo que efectivamente podrían y deberían buscarse más beneficios mutuos, “no hay destino con la vista espectacular y las maravillas naturales que ofrece como parte de su infraestructura natural la isla de las golondrinas”.