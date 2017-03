Acusan de robo a intendente e inicia huelga de hambre (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El intendente Alfredo Che Castilla, de la secundaria técnica 38 Carmen Serdán, inició una huelga de hambre, ya que la directora Cristina Rodríguez Alexander lo acusa de robo y eliminó su registro en el sistema de asistencia escolar del plantel, prohibiendo la entrada al mismo; la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) ya dio la orden de que lo cambien de escuela, el trabajador asegura ser víctima de faltas de respeto por parte de las autoridades, además de negar que incumple con su parte laboral.

Alfredo Che, sujeto señalado como ladrón por parte de la directora, señala que desde la llegada de Cristina Alexander, fue sujeto de faltas de respeto, abusos de autoridad, exigencias para que cumpla con las tareas que le marcaba, pero sin tener el material correspondiente, e incluso, obligado a desarmar una estructura, donde los menores tomaban clases ante la falta de salones, y quedarse con madera, ventiladores y tejado.

“La directora tiene el apoyo de autoridades, antes de que estuviera aquí, fue candidata para diputada por el partido Encuentro Social en el anterior proceso electoral, entonces, lo que ha pedido se le ha concedido; y no se me hace justo que me hagan esto, se imaginan si mis hijas estudiaran aquí y vieran como me tratan las autoridades”, comentó Alfredo Che Castilla.

Con la declaración del personal de la escuela afectado, la directora señaló que la decisión fue tomada a partir de evidenciar el robo de una malla anticiclónica que estaba en una propiedad, presuntamente, la casa donde vivía el señalado; aunado a eso, señaló que Alfredo, era una persona que no cumplía con sus horarios, faltaba a la escuela, y no hacía lo que le pedían.

“Cuando yo llego a la escuela, encuentro muchas situaciones negativas, situaciones de robo, infraestructura en mal estado, los maestros que aquí estaban, los mandaron porque no tenían historial negativo por situaciones de acoso, robo, y el señor intendente, no es la excepción, trae un historial negativo de otras escuelas, que aquí no se toleraron más”, dijo Cristina Rodríguez Alexander.

La directora del plantel señaló que tiene todo el expediente con reportes por escrito emitidos para la autoridad, además de tener un proceso en el área jurídica de la misma SEyC.

El intendente señaló que no retirará la huelga de hambre, hasta que las autoridades de la SEyC, no vayan a las instalaciones del plantel para que revisen las condiciones verdaderas en las que se encuentra el plantel.

Desde hace un mes aproximadamente, llegó una persona que apoya en las labores de intendencia del plantel, que fue solicitada por la misma directora.

(Video: Sergio Orozco)