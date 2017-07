Plan digital fracasó porque fue mal planeado

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- José Alberto Alonso Ovando, extitular de la SEyC, y Francisco Elizondo Garrido, actual delegado de la SCT, propiciaron el fracaso del programa @prende 2.0 que pretendía llegar a más de mil 600 escuelas básicas.

De acuerdo con Cristina Cárdenas, coordinadora nacional del programa, adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la SEyC dejó a un lado la capacitación a los docentes, mientras que el programa “México Conectado” de la SCT fue mal planeado sin los estudios necesarios.

Entrevistada vía telefónica, indicó que las dos dependencias fueron las responsables de que las laptops y tabletas entregadas en las escuelas fracasaran ante la falta de capacitación a los docentes.

Pero además, el programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), llamado “México Conectado”, fue mal ubicado en la mayoría de las escuelas, es decir, lo pusieron donde quisieron, ocasionando que fracasara el programa.

La SCT, tiene en la entidad, dos mil 26 sitios conectados, tanto en escuelas como espacios públicos. Además, en el ciclo escolar 2015-2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP), entregó 26 mil tabletas a niños de quinto grado. Y desde el 2013, la autoridad federal, también entregó laptops, a telesecundarias; más de un 50% cuentan con equipo, que nunca han servido por la falta de conectividad.

Y para este ciclo escolar, 2017-2018, llegará a tres mil escuelas de todo el país, como primera fase el programa digital @prende 2.0, que considera capacitación de maestros; plataforma con contenidos e instalación de aulas con equipamiento, dijo Cristina Cárdenas, coordinadora nacional del programa.

Explicó que el programa, consiste en equipar un aula o laboratorio en las escuelas seleccionadas con 20 dispositivos que serán rentadas con un tiempo de tres años de conectividad. Cada escuela tendrá un servidor.

Uno de los requisitos para que la escuela sea beneficiada es que el salón que servirá de laboratorio de medios no esté a una distancia mayor a 90 metros de la dirección, donde estarán una computadora o servidor. Esta aula, también tendrá que estar resguardada con barrotes o protectores.

Explicó que las escuelas seleccionadas serán aquellas que cuenten al menos un grupo de primero a sexto y que no hayan sido beneficiadas con el programa “México Conectado”.

“Para seleccionar en una primera fase, serán aquellas escuelas con una organización completa. Aún no tenemos la cifra exacta para cada entidad, pero en el caso de Quintana Roo, 59 cumplen con esos requerimientos”, indicó.

Dijo no poder dar el monto de inversión, pues consideró riesgoso revelarlo, ya que la industria está muy atenta a la inversión que se hará en este nuevo proyecto de conectividad.

Comentó que se tenía la percepción de que el programa México Conectado, no estaba cumpliendo con su finalidad, para lo cual, mandaron cuestionarios a las escuelas, dando como resultado que los docentes no tuvieron una capacitación.

“Nos dimos cuenta de una falta de capacitación, los docentes no tenían la clave, no les informaban para qué se estaban conectando, porque tenían conexión interna y externa. Otro de los problemas fue la instalación, la SCT cuando conectó tenía como mandato llegar y que el director le dijera dónde hacerlo, muchos al no saber lo pusieron donde pudieron y fueron mal instaladas”, indicó.

Señaló que esa falta de capacitación fue una falta de responsabilidad conjunta (en este caso SEyC y SCT), por eso es que en esta ocasión juntarán presupuestos y se coordinarán para que no vuelva a fallar el nuevo programa.