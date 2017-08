Detectan nueva invasión en Playa del Carmen

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Detectan la creación de una nueva zona de invasión sobre presuntos terrenos nacionales, en el área norponiente del municipio de Solidaridad, a tres kilómetros de las instalaciones del relleno sanitario y casi 10 kilómetros del punto de acceso a la zona urbana de Playa del Carmen.

De acuerdo con los reportes preliminares, dicho asentamiento irregular tiene una dimensión estimada de al menos dos hectáreas desmontadas, con una vereda al camino de acceso al depósito final de basura urbana y ubicación referencial a un costado de la colonia “Los Pájaros”.

Aunque se confirmó que dicha problemática ya ha sido reportada a la Dirección general de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Solidaridad, su titular William Conrado Alarcón no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Con esta suman al menos 25 asentamientos humanos en zonas de riesgo dentro del municipio de Solidaridad, de entre los cuales al menos cuatro son invasiones como en este caso, el de Puerto Aventuras, bajo las torres de la CFE y la conocida como In House.

Al respecto, Elizabeth Román González, directora de Catastro en el Ayuntamiento de Solidaridad, exhortó a no continuar cayendo en esta actividad, ya que además de estar tipificada como delito de ‘Despojo’ en el Articulo Código Penal de Quintana Roo y en el Artículo 395 del Código Penal Federal con sanciones corporales, se vuelve una forma de vida de riesgo constante por las condiciones insalubres, sin certeza jurídica ni de seguridad.



“No se debe caer en ese juego de las invasiones. Porque nunca van a tener certeza jurídica de que se pueden hacer de esa propiedad, es un patrimonio que nunca se va a obtener. Además no van a tener los servicios básicos como el agua, la luz tardarán en llegar muchos años y en lugar de disfrutar de un bien inmueble, pues van a sufrirlo. Con esa necesidad no cubiertas van a estar inestables”, dijo la funcionaria municipal.

La lista actualizada al 2017 de dichos asentamientos humanos irregulares está encabezada por las invasiones de In House con más de 4 mil 500 habitantes, la de las torres de alta tensión de la CFE con más de mil 500 habitantes, la ubicada en las cercanías de la delegación de Puerto Aventuras con 200 familias y la recientemente ubicada al costado norte del acceso al relleno sanitario.

Después, como asentamientos humanos en puntos de riesgo durante la temporada de huracanes están: Nueva Jerusalén, Sac Bé, El Paraíso, Jacinto Canek, Los Pájaros, Paamul, San Antonio, San José, San Mateo, Santa Rosa, San Martín, Uxuxubi, Cuzel, Vida y Esperanza, Santa Teresita, Felipe Carrillo Puerto (poblado), Hidalgo y Cortés, Punta Laguna, San Carlos, Cristo Rey y la comunidad rural de Lázaro Cárdenas.