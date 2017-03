Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La desaparición parcial del millonario empréstito que solicitó Filiberto Martínez Méndez cuando fue presidente municipal, causará el pago de un monto extraordinario de 45 millones de pesos adicionales para concluir el nuevo palacio municipal, no obstante que la constructora Pyrsa S.A. de C.V. será sancionada por el retraso de dos años en la conclusión de la obra.

La intrincada historia del edificio que albergará al gobierno municipal nació en 2011 con la solicitud de un crédito que hizo Martínez Méndez avalado por el Cabildo.

De los 386 millones 326 mil 371 pesos con 40 centavos que llegaron a las arcas, 86 millones 055 mil 369 pesos y 18 centavos se usarían para el palacio municipal, pero de acuerdo a William Conrado Alarcón, director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, solo se pudo comprobar 45 millones de pesos que fueron recibidos por la empresa que se contrató.

Actual administración

De esos, la empresa Pyrsa S.A. de C.V. ejerció 30 millones de pesos hasta antes octubre del 2016 cuando inició labores la actual administración, por lo que los trabajos que reiniciaron en enero de este año forman parte de los 15 millones de pesos restantes que se habían comprometido y se pudieron comprobar.

“Pero aún nos falta hacer cuentas si hubo daño patrimonial con el Ayuntamiento; siempre y cuando terminen bien sus trabajos se le va a sancionar por terminar dos años después. Nuestra responsabilidad hoy es fincar una responsabilidad por el tiempo que se tardó; el dinero (45 millones) se le pagó a la empresa”, dijo el funcionario.

Según Conrado Alarcón, dado que no existe un documento que justifique la suspensión de la obra en los gobiernos de Martínez Méndez ni el de Mauricio Góngora Escalante, ni por parte del propio Ayuntamiento ni de la empresa, y por ese hecho Pyrsa será sancionada por el retraso de dos años, pues la obra debió terminarse en 2015; aunque aún no se determina las consecuencias de esas faltas que argumentó el funcionario, lo que resulte de ese castigo será pagado con parte de la misma obra.

¿Y los otros 41 millones del empréstito que eran para esa obra?, se le preguntó al director de Infraestructura, a lo que respondió:

“Se le pagaron (a Pyrsa) 45 millones de pesos. El resto no se pagó. Ese dinero era parte del préstamo, llegó al Ayuntamiento etiquetado pero no me preguntes en dónde quedó ese dinero. Es una doble irregularidad: pediste dinero para hacer algo y no se hizo, se desvió. Hay cosas legales que se harán (por ese faltante) pero no es parte de Obras Públicas”.

Una vez que Pyrsa construya el equivalente a los 15 millones de pesos que le faltaron ejercer y sea sancionada por el retraso, la Comuna lanzará una nueva licitación para terminar la totalidad del palacio municipal, y según las estimaciones de las autoridades costará otros 45 millones de pesos.

“Se hará un nuevo concurso de obra para hacer lo que falta. Eso estamos estimando, 45 millones de pesos para concluir el 100%. Vamos a salir desfasados como unos millones más de lo que se tenía previsto del contrato original de esa obra que debió terminarse en 2015”, explicó.