Aguakan, sin concluir pavimentación en la 510 (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Han pasado dos semanas desde la fecha en que Aguakan debió terminar los trabajos de pavimentación en la Región 510, como lo dio a conocer en una carta aclaratoria que envió a la redacción de Novedades Quintana Roo, en la que señaló que los trabajos iniciarían el 28 de marzo, y concluirían en dos semanas a partir de ese día, es decir, para el pasado 12 de abril.

Las cámaras de Novedades evidenciaron que ayer se encontraban trabajando en la avenida 50, que parte por la mitad a la Región 510, entre las avenidas Politécnico y Cancún, (mejor conocida como Las Torres).

El texto enviado a la redacción de Novedades Quintana Roo, con fecha del 27 de marzo del año en curso decía en el punto 11: “Las actividades necesarias para la pavimentación comenzarán este martes 28 de marzo, y terminarán en dos semanas aproximadamente. Se usará carpeta asfáltica de tres centímetros de espesor, cumpliendo con la normatividad e indicaciones del municipio”.

En la edición del 12 de abril, cumpliéndose las dos semanas que Aguakan estipuló, se publicó el incumplimiento por parte de la concesionaria, fue a través de redes sociales que la empresa comentó que el tiempo era “aproximado”, por lo que regresó al finalizar la semana.

Hoy se cumplen dos semanas a partir de la fecha “aproximada” que Aguakan dio para terminar de pavimentar las calles de la 510, luego de los trabajos de instalación de drenaje que debieron realizarse desde 2015, ya que fueron aprobados en la administración de Paul Carrillo de Cáceres, expresidente municipal, para el ejercicio fiscal de ese año.

Personal que llevaba a cabo la pavimentación, señaló que los días miércoles y jueves, producto de las lluvias registradas, fue imposible trabajar en la obra, por lo que tuvieron que reanudar labores los días viernes y sábado, ya en tiempo fuera del que Aguakan dio a conocer.

La pavimentación de la Avenida 50 no se realizó completa, ya que a dos esquinas de llegar a la avenida Chaac Mool, ya no continuaron la pavimentación de la zona en ninguno de los carriles, y es en ese tramo, que no se pavimentó, en el que hay más baches.

(Video: Sergio Orozco)