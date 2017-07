PRI protegió desvío con malos informes

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Coalición Somos Quintana Roo entregaron al INE un informe de gastos de campaña lleno de irregularidades, detectadas y sancionadas, según los reportes hechos públicos por el organismo nacional.

Según la resolución final del INE, el PRI y la coalición integrada, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), incurrieron en más 20 faltas e inconsistencias que causaron a ese partido político sanciones económicas por un millón 964 mil 242.48 pesos.

Los datos corresponden a las inconsistencias registradas durante el período de campañas políticas, que fueron analizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), y son independientes de las investigaciones confirmadas esta semana por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Entre las irregularidades más graves en las que incurrió la coalición, que encabezó Mauricio Góngora Escalante, destacan 189 registros contables extemporáneos en el segundo período de ajuste de operaciones, que exceden los tres días posteriores a la realización de las operaciones por cuatro millones 362 mil 986.29 pesos.

De acuerdo con la información, de ese total de registros extemporáneos, 18 fueron realizadas directamente por el Partido Revolucionario Institucional por un monto de dos millones 492 mil 029.86 pesos.

“Las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada”, resolvió el Unidad de Fiscalización del INE.

Otra irregularidad, en la que se incurrió fue el hecho de que la coalición omitió presentar cinco recibos internos emitidos por beneficiarios de transferencia de recursos, por un total de tres millones 197 mil 829.71 pesos.

De manera adicional, se realizaron 17 registros contables extemporáneos más, en el periodo normal de operaciones, que exceden los tres días posteriores a la realización de las operaciones por dos millones 170 mil 539.58 pesos.

Algunas de las otras irregularidades detectadas se encuentran la omisión en la presentación de los contratos de apertura de las cuentas bancarias de los 11 candidatos a presidente municipal, además de reportes incompletos relacionados con propaganda en internet y el pago de spots de radio.

Específicamente en lo referente a la campaña a gobernador, los datos que fueron ingresados al Sistema Integral de Fiscalización del INE, reportaron que la campaña de Mauricio Góngora Escalante costó cuatro millones 217 mil 988 pesos; 230 mil 604.57 pesos menos que el tope establecido.

Dicho reporte también presentó varias inconsistencias, porque en los ingresos originalmente fueron notificados únicamente 173 mil 700.73 pesos (incluye 456 pesos de aportación de un simpatizante) y gastos por cuatro millones 216 mil 153.73 pesos.

Sin embargo, durante las auditorías se detectó que los ingresos fueron en realidad por cuatro millones 119 mil 931.30 pesos, mientras que los gastos ejercidos para la campaña alcanzaron cuatro millones 217 mil 998.70 pesos.

En su momento, trabajadores del PRI exigieron a la dirigencia estatal que las sanciones derivadas de campañas y precampañas fueran cubiertas por los propios candidatos y que no sean afectados los ingresos de los trabajadores.