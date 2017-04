Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- No hay duda que en estas vacaciones de Semana Santa, llegarán muchas celebridades al Caribe Mexicano, debido a que es uno de los sitios más populares a nivel mundial.

Tal es el caso de la actriz Jaimie Alexander, quién da vida a ‘Sif’ en una de las más famosas películas de Marvel: Thor; la guerrera asgardiana no se resistió a la belleza del mar azul de Quintana Roo.

La famosa texana, arribó al paraíso maya para disfrutar de la temporada de Spring Break, y no ha dudado en compartir en sus redes sociales su estancia en Cancún.

Hospedada en uno de los resort de la Zona Hotelera, Jaimie subió imágenes a su cuenta de Instagram, de su increíble estancia en el hotel y de lo mucho que se divirtió con sus amigas.

This. 😍 such a beautiful welcome. Huge thanks to @liveaquacancun for the hospitality and helping me celebrate some wonderful members of my #blindspot crew ☀️🌊👣🙏🏻 #Cancun #Mexico #Vacation Una publicación compartida de Jaimie Alexander (@jaimiealexander) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 11:49 PDT

Durante las grabaciones de la película de Thor, Alexander sufrió una grave lesión en la espalda, mientras estaba en el set. Acerca de ese accidente, comentó: "Estaba lloviendo, afuera estaba oscuro, eran como las 5 de la mañana, y bajé por una escalera de metal y me resbalé. Se deslizó un disco de mi columna torácica y astilló 11 de mis vértebras. Me disloqué el hombro izquierdo y se me arrancó el romboides de mi lado derecho... me obligó a dejar la película por un mes".

Actualmente ha roto su relación con su prometido y también actor Peter Facinelli, con quien duró 4 años.