La garrapata del Sutage

Navegando con un perfil bajo y sumiso ante las nuevas autoridades gubernamentales, el caciquil líder del Sindicato Único de Trabajadores Al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage), Roberto Poot Vázquez, ha logrado mantenerse en esa posición en la que se reeligió de manera ilícita en una asamblea amañada en junio del año pasado, unos días después de que su candidato a la gubernatura, el priista Mauricio Góngora Escalante, fuera despedazado en las urnas.

Y es que el ambicioso dirigente sindical apostó todas sus fichas al triunfo del PRI, esperando que su fiel servicio al Tricolor brindado durante la pasada campaña electoral le permitiera dar el salto a una posición burocrática de primer nivel, pero sus sueños se hicieron añicos tras la histórica victoria de Carlos Joaquín González.

Para no perder su coto de poder, de inmediato organizó una asamblea que llenó de burócratas paleros que propusieron su reelección como secretario general del Sutage, a pesar de que no era aún el tiempo oficial para las elecciones y que no contempló dicha acción en el orden del día.

Así, de la manera más antidemocrática posible, Roberto Poot blindó su dirigencia por al menos un par de años más, aunque con esta acción pisoteó los estatutos de la organización.

Una amplia facción de burócratas inconformes con la dictadura de Poot Vázquez en el Sutage impugnó de inmediato y esperaban que con el ascenso de un gobierno distinto al PRI al poder lograrían echar al líder espurio, pero esto no ocurrió.

Roberto Poot evitó su destino poniéndose como alfombra ante representantes del nuevo gobierno y jurando lealtad absoluta del sindicato. Y vaya que ha cumplido.

Muy buena noticia para Puerto Morelos

Este fin de semana el presidente Enrique Peña Nieto hizo un anuncio muy importante para Quintana Roo: la construcción de un ducto para el transporte de hidrocarburos, entre Progreso (Yucatán) y Cancún. Los tanques de almacenamiento estarán en el nuevo municipio de Puerto Morelos, al sur de Cancún.

Según la información aportada, la terminal del hidrocarburo abarca 36 hectáreas adquiridas por Pemex, y son evidentes los beneficios para Quintana Roo y en especial para Puerto Morelos, cuyo desarrollo será impulsado significativamente.