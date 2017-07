Estafa masiva con venta de plazas en Salud

Un mega estafa fue consumada desde las entrañas de la Secretaría de Salud con la venta de plazas a partir de noviembre de 2014. Los afectados –según testimonio de víctimas– son 250 hombres y mujeres de cinco municipios: Othón P. Blanco (Chetumal), Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum y Cancún.

Y si bien este fraude descomunal comenzó involucrando a Juan Lorenzo Ortegón Pacheco –Secretario de Salud en el gobierno de Roberto Borge–, los estafadores han utilizado papel membretado del “gobierno del cambio”, distribuyendo oficios con la presunta firma de la directora administrativa de la Secretaría de Salud, Martha Patricia González Castillo.

Cada aspirante a trabajador –incluidos médicos y psicólogos– entregó sumas que oscilan entre los 35 mil y los 70 mil pesos, confiando en laborar en centros de salud y en Unidades de Especialidades Médicas (Unemes).

Roberto Leonardo Poot Vázquez –líder del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage)– es señalado como el destinatario de la cosecha estimada en 5 millones de pesos, y su operadora labora en el Centro Urbano de Salud ubicado en la colonia Forjadores en Chetumal, presentando tres identidades según las víctimas: Caridad López, María del Rosario Reyes López y Caridad López Salinas.

“Es un tema que me molesta sobremanera, porque pudiendo evitar muchos más casos, no se hizo lo correcto para evitarlos. Desde marzo de este año la Secretaria de Salud conoció y comprobó que se estaba generando un megafraude”, expone una defraudada que a principios de noviembre de 2015 entregó 30 mil pesos por una plaza de capturista donde ganaría 6 mil 400 pesos quincenales.

“El dinero lo pedí prestado y me están estrangulando los intereses. Soy madre y padre de una hija y no saben el mal que me han hecho”, expresa repleta de coraje y derramando lágrimas en su casa de Chetumal.

Los estafadores no sólo han difundido oficios con supuestas firmas de funcionarios de Salud de antes y después del cambio de gobierno, sino que crearon un grupo de whatsapp para mantener informados a los desesperados aspirantes a trabajadores, a quienes prometen que de un momento a otro serán incorporados a sus soñados centros laborales.

El grupo de whatsapp llegó a tener 150 miembros. Primera parte.