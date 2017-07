Estafados reclaman en grupo de whatsapp

Quienes ofrecieron plazas de la Secretaría de Salud, cosechando cinco millones de pesos en igual número de municipios, crearon un grupo de whatsapp para mantener comunicación con 150 clientes –valga el término–, quienes presionaron a “Chayito” por la falta de resultados, ya que la operación inició en la gestión de Juan Lorenzo Ortegón Pacheco –Secretario de Salud en el gobierno de Roberto Borge– y hasta hoy no ha sido concluida satisfactoriamente para quienes demandan la devolución de su dinero o la entrega de las plazas prometidas.

El nombre de Roberto Leonardo Poot Vázquez –líder del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage)– ha sido expuesto en el grupo, señalándolo como estratega de la venta de plazas.

“Que digan que Roberto Poot ofreció las plazas estatales”; “pero sean valientes y acuden a Roberto Poot; no se vayan por lo más delgado, no sean cobardes”; “los demás que demanden, ya no sé qué hacer; si me mandan a la cárcel es por pendeja, por creerle al Roberto”.

Los reclamos han subido de tono: “Pero mientras son peras o manzanas me traes como tonta y eso no se vale”. Los reproches han sido incesantes en ese grupo de whatsapp.

Entregado en mano de una de las defraudadas, uno de los oficios con membretes del gobierno del cambio sería un monumento al delito, ya que es firmado por Martha Patricia González Castillo –directora administrativa de la Secretaría de Salud– y va con copia para Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia.

A la mujer en espera de su plaza se le informa que “se le comisiona a la Uneme Dedicam” y que tiene que presentarse con “Guadalupe Cetina del Río para recibir las indicaciones correspondientes”.

El oficio está fechado el 11 de mayo de 2017, y en él se informa a la demandante de plaza que se tiene que presentar “el 22 de mayo en su plaza de base con la función de apoyo administrativo y horario de 8 a 16 horas; incluso le entregan una clave de pago.

Poco después le piden que tenga paciencia porque fue reprogramado su inicio de labores en la Uneme Dedicam; han surgido imprevistos. Pero la mujer desde hace 32 meses aguarda resultados, recibiendo a cambio promesas, evasivas y oficios con membrete de la Secretaría de Salud y firmas poderosas con copias para el alto mando.