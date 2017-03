Anuncian jornada contra la inseguridad

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El próximo sábado 1 de abril, el Comité Ciudadano de Quintana Roo realizará una marcha en contra de la inseguridad en Chetumal, así como manifestaciones pacíficas en el transcurso de la siguiente semana.

Irene Esquiliano González, coordinadora del Comité Ciudadano en Quintana Roo, informó que convocan a todas las personas que se quieran sumar a la protesta pacífica al punto de reunión en el Museo de la Cultura Maya a partir de las cinco de la tarde.

Dijo que la inseguridad en Chetumal ha ido en aumento, el índice de robos incrementó, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto y es una situación que no se puede permitir.

“La marcha será para que las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales nos volteen a ver, para llamar su atención y exigir implementen acciones inmediatas para devolver a los chetumaleños nuestra tranquilidad”.

Expresó que a partir del inicio de la siguiente semana, el comité reiniciará movilizaciones para denunciar la falta de seriedad de las autoridades en el tema de enviar a la cárcel al ex gobernador del estado y ex funcionarios.

Indicó que el gobierno actual no ha cumplido las promesas hechas en campaña de enviar a la cárcel a todos aquellos que hicieron mal uso del erario público, ya pasaron seis meses y no existen resultados palpables, falta seriedad para encarcelar el ex gobernador.

Esquiliano González expuso que en una evaluación del primer semestre, está 50 y 50; a pesar de que Carlos Joaquín González, gobernador del Estado, ha estado activo en eventos, tanto en la zona sur y norte, como en la pasada audiencia pública, aún no se tienen resultados o beneficios en el impulso de la zona sur de la entidad.

“En la audiencia pública, muchas personas platicaron con el gobernador, pero falta ver que tengan resultados, una cosa es la presencia física y otra la administración de los recursos”, dijo.

Referente al balance del desempeños de los diputados locales de XV Legislatura del Congreso del Estado, indicó que “es mucho bla… bla… bla… pero poca acción”, no presentan propuestas en beneficio de la gente.