Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Ayer se anunció la realización de la primera edición de le "Expo Educativa Soy Alumnus", que se efectuará los días 24 y 25 de marzo, y que reunirá a varias de las principales universidades del estado en diferentes sedes de Playa del Carmen.

Este evento gratuito está dirigido a los jóvenes playenses, quienes tendrán la oportunidad de escuchar a conferencistas que los orientarán vocacionalmente.

Ruth Macías, directorageneral del evento, dijo que su objetivo es orientar a la comunidad escolar, al momento de elegir alguna institución educativa y alguna carrera universitaria. Explicó que durante dos días se podrán encontrar escuelas especializadas de varios niveles, exposiciones y además habrá rifas y clases de yoga gratis.

Entre los participantes están La Salle, Centro de Matemáticas Kumon, Universidad del Sur, Instituto Nacional de Orientación Vocacional, Escuela de Natación Kiin-ha, Hotel and Culinary University of the Americas, Centro Gastronómico de Cancún, Escuela de Artes Visuales Ros Academy, Universidad de Valladolid, Universidad Riviera y la escuela de Coctelería molecular Flair World Bartender.