Exigen que edil de Morelos denuncie por quebranto financiero

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Santiago Martín Ángulo, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de José María Morelos, pidió a las autoridades del Ayuntamiento proceder para castigar a los responsables del quebranto financiero de la comuna.

Hace algunos días, José Dolores Baladez Chi, presidente municipal, declaró de un boquete financiero del Ayuntamiento en varios rubros por 25 millones de pesos, y argumenta que esta deuda es desde hace varias administraciones. Desde Domingo Flota Castillo (1999-2002) actual regidor de la comuna.

Sin embargo, todo este presunto mal manejo de los recursos del Ayuntamiento aún no tiene responsables, y es necesario que el edil realice algo al respecto ante las autoridades correspondientes, mencionó Martín Angulo.

“Es el presidente municipal José Baladez quien tiene la responsabilidad, hemos estado escuchando que desde que entró no hay dinero y están en quiebra, que no hay para pagar deudas, entonces si hay un boquete el presidente debe asumir esa responsabilidad, él debe ver quien es el responsable de ese quebranto, si no hace la denuncia la responsabilidad es del alcalde,” señaló

Por su parte, Erik Borges Yam, presidente de la Red Independiente en el Municipio, dijo que si no hay denuncia contra los presuntos responsables del quebranto financiero de la comuna, tal parece que las autoridades están protegiendo a sus antecesores.

“Yo diría que se está protegiendo a los responsables si no hay denuncia y así no se avanza, entonces se debe actuar conforme al derecho, se debe proceder penalmente contra el presidente en turno que hundió al municipio con esa deuda millonaria,” indicó

Ambos coincidieron en señalar que no se tata solamente de anunciar cuanto es la quiebra del Ayuntamiento, sino que se debe proceder, que se busquen a los responsables porque finalmente es un mal manejo de los recursos y se debe proceder conforme a la ley pero debe haber denuncia.