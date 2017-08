Lluvia ácida daña los cultivos en Morelos

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Campesinos de José María Morelos, temen afectaciones en sus cultivos por las lluvias que dejó el paso de la tormenta tropical Franklin, pues las plantas por los ventarrones y por la lluvia acida, la mayoría se secaron.

Javier Pat Balám, un campesino de la ruta Pimientita-Gavilanes, manifestó que algunas milpas posiblemente aún no se muestran lo dañado, pero en la mayoría de las milpas fueron afectadas por las lluvias ácidas que trajo el meteoro, pero el siniestro es inminente.

“La milpa ya está afectada, por más que tenga lo que tenga, porque el ciclón de veras no pegó, pero el agua hasta inundó la milpa y con eso basta, aunque ves grande el elote ya no va a dar, es agua ácida, sí, se quemó la milpa, hasta ahorita no lo muestra, pero dentro de poco ya se secó todo”.

Otro campesino, de igual forma, manifestó que su milpa y la de otros campesinos, fueron siniestradas, Juan Carlos Vera Hoil, campesino de la misma ruta, pidió a las autoridades que realicen una verificación física, pues la que realizaron después del paso del meteoro, no evidenciaba los efectos que ahora se muestran.

“Se afectó, se tiró todo el maíz, pero se volvió a levantar poco a poco, pero no está bien así, ¿por qué? por las aguas ácidas que se cayeron lo van a afectar, de por sí lo afectaron así como está, poco a poco se va muriendo la planta, aunque ya están grandes, ya no van a dar masorcas, porque ya se quemaron”.

Ambos ejidatarios, indicaron que en varias partes de la geografía Municipal, ya se observa como los cultivos van muriendo por el efecto del fenómeno que ellos conocen como “K’ankubul” o “chokoja’”, lluvia caliente o ácida que acompaña a los huracanes o tormentas tropicales.