Sin medicamentos, comunidad Plan de la Noria en Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Familias de la comunidad de Nuevo Plan de la Noria Poniente piden a gritos ayuda de las autoridades, desde hace meses no cuentan con medicamentos en la clínica y tienen que pagar para ser atendidos en otros lugares.

José Antonio Pacheco Novelo, delegado de esta pequeño poblado situado a mas de 70 kilómetros de la cabecera municipal, dijo que es una lastima tener esta clínica pero de nada sirve si no tiene lo elemental, por lo que urge que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Dijo que la mayoría del la gente son campesinos y por su condición económica les resulta difícil salir hasta la cabecera municipal por atención médica, por eso solicitan ayuda al presidente, al gobernador para que los atiendan y que envíen medicamentos.

“Nuestro presidente municipal nos tiene abandonados, estamos como siempre pero que mas le vamos hacer, la clínica no tiene medicamentos, es una fuerte inversión del edificio lastima que no hay nadie para que el tomes una foto no hay medicamentos,” señaló.

Acompañado de un grupo de madres de familia del poblado, el delegado dijo que ya lo reportó en varias ocasiones pero no lo toman en cuenta, mientras tanto cuando alguien se enferma tiene que prestar dinero o sacrificar algún animal para salir del pueblo.

“No es vergüenza decirlo pero aquí están la señora que lo digan, si alguien se enferma no hay ni paracetamol no hay ningún medicamento, entonces para que queremos esa clínica si no hay medico ni medicamento el gobierno tiene mucho dinero Para tirarlo pues ahí está sin que sea útil,” expresó.

Por otro lado Pacheco Novelo agradeció a la Red Independiente por apoyar a su pueblo y contar con un sistema de agua purificada, ya que por la intensa sequía se secó la laguna y ahora tienen el vital líquido de calidad.

“Todo el pueblo agradece a Erik Borges por apoyarnos, la verdad hasta nos visita mas que el presidente municipal y nos preocupa que no tengamos medicamentos, pero ahorita la gente esta contenta porque tenemos agua buena para el consumo, muchas gracias,” indicó.