Movilización por supuesta balacera en colonia de Morelos

Tony Blanco/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Una intensa movilización policíaca provocó una llamada anónima, donde se reportó una balacera en la colonia San Juan y Vicente Guerrero del lado oriente cerca de los límites del ejido Dziuché.

El director de Seguridad Pública Luis Humberto Ovando Lastra, informó que se recibió una llamada de una presunta balacera en el sitio señalado, cerca del hotel “El Tucán” y de inmediato patrullas con elementos armados acudieron al sitio para verificar.

También te puede interesar: Registran más de 200 disparos contra sicarios

Pese a los esfuerzos de la autoridad por dar con el o los responsables de los hechos, no hubo resultados.

El jefe policiaco, informó que en el reporte se menciona que desde las 3:00 de la madrugada de ayer, se escucharon balazos en esas colonias, y de nuevo en otra llamada anónima se informó aproximadamente a las 11:00 de la mañana que dos camionetas se habían cruzado fuego tripulantes de dos vehículos.

Enseguida dijo se montó este operativo en las calles donde presuntamente se reportaron balazos, y aledañas.

Sin embargo, no encontraron alguna evidencia y los vecinos entrevistados dijeron no saber nada.

“Nosotros recibimos esta llamada, luego un familiar de un policía nos llamó para alertar sobre una balacera por esta ruta, pero hicimos varios recorridos con patrullas y nada, los vecinos dicen que no saben pero desconocemos si no quieren decir nada por temor”, señaló.

Personas que omitieron sus nombres por temor, dijeron que efectivamente si se escucharon disparos por esa zona, aunque no especifican el sitio exacto, y sobre los vehículos que cruzaron fuego también aseguraban que si hubo tal balacera.

Ovando Lastra exhortó a la ciudadanía que en casos como estos deben avisar a las autoridades, para que ellos actúen y protejan a los civiles en caso de ser necesario.

“Pueden llamar al 9-1-1 para actuar, aquí debe actuar la Policía Ministerial pero no llegaron, aquí seguimos pero los vecinos no saben o no quieren decir nada,” indicó.

En un recorrido por la zona se les preguntó a varios vecinos y coincidieron en señalar que no escucharon nada, aunque la madrugada de este martes se realizó un gremio a esa hora y es posible una confusión.