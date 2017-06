Mujer clama por ayuda colectiva para no perder su otro pie

Tony Blanco/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Una mujer, imposibilitada para trabajar por lo avanzado de su diabetes, clama por ayuda de la sociedad en general y autoridades para poder costear los medicamentos que debe tomar y subsistir.

Teresa Tun Martín, de 38 años de edad, habitante de José María Morelos, dijo que la mala suerte la persigue, hace cuatro años perdió a su madre, un año después perdió un pie, su pareja sentimental la abandonó y ahora sufre de una infección en el otro pie, que teme perder si no recibe tratamiento oportuno e inmediato.

“Desde que mi madre falleció, me quedé sola con mi y es la que está batallando conmigo, vivo en una pequeña cada que me renta en 500 pesos, todo lo que tenia lo vendí para costear su enfermedad”.

Hasta hace algunos meses, dijo, vendía antojitos en la vía pública, con lo poco que ganaba le alcanzaba para medicamentos y comida, pero con la infección de su otro pie, no puede estar mucho tiempo de pie, ni siquiera, para preparar alimentos.

“Yo les pido por favor que alguien me ayude, ya no se qué hacer, vivo sola y no aguanto, no tengo dinero para pagar mi curación en el hospital, ya hasta deje de ir porque no me atienden bien. Mi hija es quien viene ayudarme, pero siempre estoy sola y desesperada porque no puedo levantarme de la hamaca”.

Mientras narraba lo que está sufriendo la mujer no pudo contener las lágrimas, ya que la han abandonado, no tiene dinero y no sabe qué hacer, “que alguien me ayude con mi curación, no quiero perder el otro pie y no tengo dinero para que me curen,” señaló

Indicó que acudió al DIF para que recibiera apoyo pero solamente le entregaron una despensa.

“Yo creí que ahí me ayudarían por mi enfermedad, pero me dieron un despensa y lo firmé, solo eso y te digo no puedo trabajar”, mencionó.

Insistió que a través de los medios de comunicación alguien puede ayudarla, y pide el apoyo para que la curen y pueda trabar, ya que necesita pagar su renta y su alimentación.