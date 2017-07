Operadores de mototaxis repudian donación de José Baladez

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Varios operadores de Mototaxis de diferentes agrupaciones, quienes omitieron sus generales por temor a represalias por parte de las autoridades, denunciaron por este medio las acciones del presidente municipal de José María Morelos.

Según los operadores, dijeron que solicitaron al Presidente Municipal José Dolores Baladez Chi, apoyo con fardos de lámina para hacer un paradero en la universidad, el presidente no dudó en apoyarlos y les mandó tres fardos, pero al empezar a construir y poner las láminas se percataron que todas estaban rotas, secas y viejas.

“Pues nosotros acudimos con el presidente municipal para pedirle un apoyo con fardos de láminas para que hagamos un tinglado, un paradero para los alumnos de la Uimqroo, y accedió y mando tres fardos, pero al bajar las láminas para empezar a ponerlo nos fijamos que están rotos y secas y eso no es justo, si nos va apoyar que nos apoye bien y no nos mande cosas que no sirven”.

Los quejosos manifestaron que si el presidente municipal no tiene la voluntad de apoyarlos es mejor que les diga que no hay y que no mande material que no sirve, dijeron que al ver que Cheya Baladez no los apoyó como esperaban, se dirigieron con varios empresarios de la cabecera morelense quienes no dudaron en apoyarlos.

“Como el presidente no nos apoyó prácticamente se burló mandando cosas que nos sirven, pues nos dirigimos a varios empresarios de Morelos como es don Santiago Martin, quien nos apoyó con el combustible para el traslado de la madera, así como Jorge Puc, quien nos apoyó con su camioneta, también el presidente de la Red Independiente, don Erik Borges Yam, nos apoyó con tres fardos de lámina y don Carlos Pérez, con dos fardos”.

Los mototaxistas de varios sindicatos, quienes se unieron y con iniciativa propia sin ningún dirigente, acordaron construir un paradero rustico en la entrada de la Uimqro, y agradecieron a todos los empresarios morelenses por su total apoyo para los mototaxistas y los alumnos de la universidad.