Vecinos detienen a presunto ladrón en Morelos

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Un hombre, que presuntamente ingresó a un domicilio de la colonia Miraflores en José María Morelos, fue capturado por los propios dueños y entregado a la policía.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre se internó en un predio baldío y cuando el propietario de la vivienda salió y posteriormente se metió a la casa para ver que podía llevarse.

Sin embargo, los vecinos se percataron de algo “extraño”, le avisaron a un familiar de los hechos y entre todos detuvieron al presunto ladrón y aunque por un momento pensaron en hacer justicia por su propia mano, al final decidieron entregarlo a las autoridades correspondientes.

Luis Javier Chan Chi, propietario de la vivienda, mencionó que se encontraba laborando cuando fue avisado y entonces regreso a su casa lo más pronto posible, encontrando al sujeto.

“Mi hermano me llamó y me dijo que están robando en la casa y cuando llegue me dijo que está aquí en el terreno baldío, lo estábamos buscando, cuando me dijo ahíta acá y fue cuando se agacho, y entramos a pescarlo, mi hermano lo pesco y lo entregamos a los policías”.

Chan Chi, manifestó que interpondrá su demanda por amenazas por parte del presunto, ya que, al momento de detenerlo amenazó con hacerles daño a él y a sus familiares, dijo que acudirá ante la vice fiscalía en el municipio para interponer su formal denuncia.

“Nos estaba amenazando, a mí y a mi hermano, nos dijo que lo conoce y que le va cargar, luego me amenazo a mí y a mi familia, yo voy a poner mi denuncia porque no es justo que nos esté amenazando”

Agregó que los vecinos que llegaron querían hacer justicia por sus propias manos ya que están hartos de tantos robos y que la autoridad no pude hacer nada, pero el presunto ya había sido entregado a las autoridades.

El sujeto no quiso dar sus generales a los uniformados pero fue identificado por los vecinos como “El Diablo”.