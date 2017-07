Jóvenes, factor importante en 2018

El número de jóvenes de 18 a 29 años que ejercerán su voto en las elecciones presidenciales de 2018 es de más de 24 millones. Haciendo un análisis rumbo al proceso electoral, no puede pasar inadvertida la participación política de los jóvenes en este proceso, toda vez que la balanza podrá ser inclinada por el voto de este grupo, y, por ello la importancia y prevalencia de la participación política de los jóvenes. Es decir, uno de cada tres votantes a nivel nacional para la elección del próximo año corresponderá a los jóvenes, por lo tanto esto debe ser considerado de manera seria, especialmente por los partidos políticos, ya que es evidente el distanciamiento de los jóvenes hacia sus propuestas electorales.

El 2018, estará marcado como el momento de los jóvenes, de que asuman su compromiso democrático como ciudadanos responsables, que promuevan espacios de deliberación de los asuntos públicos y no sólo esperar la llegada de los próximos comicios para alzar la voz. Durante los últimos años se ha instalado en diversos sectores cierta preocupación por la desafección política de los jóvenes, particularmente en relación a la abstención electoral, y ahí es donde creo se deberían de hacer reformas para que el voto sea obligatorio desde cierta edad. En diferentes países de Latinoamérica el hecho de no participar en las votaciones conlleva a una sanción, lo cual ayuda a educar a su población en los procesos electorales, siendo el caso contrario México donde al no ser obligatorio no se enseña ni promueve la cultura de la participación ciudadana, sobre todo en el sector juvenil.

Es inadmisible que como sociedad nos acostumbremos a ser testigos de la compra de votos y del acarreo de votantes durante las elecciones. Debemos generar conciencia de emitir el sufragio y sin ningún tipo de presiones; promover una cultura de la legalidad, para respetar las reglas del juego democrático y denunciar las prácticas que pretendan condicionar el voto. Un claro ejemplo de lo lejos que se encuentran los jóvenes de la cuestión electoral es su tasa de abstencionismo, la cual supera 40 por ciento en elecciones federales, siendo aún mayor en elecciones locales.

También es importante señalar que hoy en día existe cierta inclinación de jóvenes a las agrupaciones civiles que lamentablemente cuando vienen tiempos electorales se suman a un partido político y ahí se vuelve a romper el encanto de los jóvenes con la política y la democracia. Afortunadamente, los jóvenes siguen interesados en los procesos democráticos y las cifras actuales de población joven que puede votar son únicas en la historia de nuestra nación.

Para generar los cambios que deseamos, es imprescindible involucrarnos de alguna manera en la política, en este caso votando, porque en nuestro sistema político no existen muchas opciones de participación formal e institucionalizada, más allá de las elecciones. Todos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, sindicatos, etc., cumplen una importante labor de promover las demandas antes las autoridades y estos han tenido un gran auge los últimos años, pero para concretar estas demandas es necesario apoyar y votar por candidatos que están dispuestos a cumplir con estas, sean candidatos provenientes del movimiento social como sean candidatos de partidos políticos.

En este momento que la política ha sido desprestigiada por los corruptos, por quienes les interesa más su bien personal al bien común, nosotros los jóvenes debemos dar respuesta y decidir el futuro hacia donde queremos ir. El voto joven tiene amplias posibilidades de decidir al ganador de la contienda tanto a nivel nacional como local, por lo que habrá que estar muy atentos al comportamiento de este grupo poblacional, ya que si acude a votar puede cambiar el resultado de dicha elección. Y por la gran cantidad de votos juveniles, se les debe considerar como un sector estratégico debido a que quien logre mover un número importante de jóvenes a las urnas tendrá mayores posibilidades de incrementar sus preferencias en los años posteriores.